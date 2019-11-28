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Şeyma Subaşı amuda kalkarak poz verdi beğeni yağmuruna tutuldu!

Direk dansı yapmaya başlayan Şeyma Subaşı, direk önünde amuda kalkarak poz verdi. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı amuda kalkarak poz verdi beğeni yağmuruna tutuldu!
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Şeyma Subaşı son zamanlarda direk dansı yapmaya başlamış ve direk üzerindeki pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya başlamıştı. Subaşı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Direk önünde amuda kalkarak poz veren Subaşı'nın bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. 

AMUDA KALKARAK SINIRLARI ZORLADI 

Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini bitirdikten kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bir markanın reklamlarında rol almıştı. Son günlerde direk dansı yapmaya başlayan Subaşı, 3 milyon takipçili Instagram hesabından bu anlara dair fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Subaşı direk önünde poz vererek, "Yine yaptım" notuyla paylaştı. Fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERMİŞTİ 

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Subaşı, dün akşam da lacivert bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle poz vererek takipçileriyle paylaşmıştı. Bu fotoğrafıyla da adeta beğeni yağmuruna tutulmuştu. 

Şeyma Subaşı amuda kalkarak poz verdi beğeni yağmuruna tutuldu!

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