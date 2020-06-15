Kırılan saçlar için bakım önerileri neler bolca nemlendirin!

Sürekli olarak fön vb gibi ısılı işlemlere maruz kalan saçlar ne yazık ki bir süre sonra kırılmaya başlamaktadır. Kırılan saçlara bakım yaptırmak için kuaförlere servet harcayanlardansanız artık buna gerek kalmayacak. Size vereceğimiz basit yöntemler sayesinde çabuk kırılan ve dökülen saçlarınızı onaralabileceksiniz. Saçlarınızı kestirmenize gerek kalmayacak bu bakım önerilerini çok seveceksiniz. Peki çabuk kırılan saçlar için doğal bakım önerileri neler? Kırılan saçlara maske tarifleri? İşte daha sağlıklı ve kopmayan saçlar için yapmanız gerekenler!

Saçlarınız yapı olarak kırılmaya çok müsaitse duş sırasında nemlendirici sürmeyi asla ihmal etmemelisiniz. Masajla tüm nemi saçınıza yedirmelisiniz. Saçlarınızın ucu sürekli olarak kırılıyor ve bir türlü saçınızı uzatamıyorsanız da her ay ufak ufak kesebilirsiniz. Kuaförlerin söylediği bu şey gerçekten doğru. Saç uçları ne kadar çok kesilirse saç okadar çabuk uzuyor. İşte saçlarınıza iyi gelecek birkaç maske tarifi!

ARGAN YAĞI MASKESİ;

2 yemek kaşığı zeytinyağıyla 1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu yağı ve 1 tatlı kaşığı argan yağını karıştırın. Hazır hale gelen karışımı saçlarınızın uçlarına masaj yaparak yedirin. 1 saat beklettikten sonra yıkayarak temizleyin.

HARDAL YAĞI MASKESİ;

1'er yemek kaşığı zeytinyağı, hint yağı ve hardal yağını kasede karıştırın. Bu karşımı tüm saçlarınıza eşit miktarda olacak şekilde sürün. 2 saat bekledikten sonra ılık su yardımıyla saçlarınızı temizleyin. Haftada 1 kez uygulandığında kurumuş ve uçları kırılmış saçlara iyi gelecektir.

AVOKADO MASKESİ;

1 det avokado ile iki yemek kaşığı zeytinyağını karıştın. Elde ettiğiniz karışımı saçlarınıza sürüp, yarım saat kadar bekletin. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.