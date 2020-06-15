search menu
search
close

Kırılan saçlar için bakım önerileri neler bolca nemlendirin!

Saçlarınız çabuk mu kırılıyor? Elmaelma.com olarak sizlere harika maske tarifleri hazırladık. Düzenli uyguladığınızda sonuca siz bile inanamayacaksınız.

Kırılan saçlar için bakım önerileri neler bolca nemlendirin!
-A A+

Sürekli olarak fön vb gibi ısılı işlemlere maruz kalan saçlar ne yazık ki bir süre sonra kırılmaya başlamaktadır. Kırılan saçlara bakım yaptırmak için kuaförlere servet harcayanlardansanız artık buna gerek kalmayacak. Size vereceğimiz basit yöntemler sayesinde çabuk kırılan ve dökülen saçlarınızı onaralabileceksiniz. Saçlarınızı kestirmenize gerek kalmayacak bu bakım önerilerini çok seveceksiniz. Peki çabuk kırılan saçlar için doğal bakım önerileri neler? Kırılan saçlara maske tarifleri?  İşte daha sağlıklı ve kopmayan saçlar için yapmanız gerekenler! 

Saçlarınız yapı olarak kırılmaya çok müsaitse duş sırasında nemlendirici sürmeyi asla ihmal etmemelisiniz. Masajla tüm nemi saçınıza yedirmelisiniz. Saçlarınızın ucu sürekli olarak kırılıyor ve bir türlü saçınızı uzatamıyorsanız da her ay ufak ufak kesebilirsiniz. Kuaförlerin söylediği bu şey gerçekten doğru. Saç uçları ne kadar çok kesilirse saç okadar çabuk uzuyor. İşte saçlarınıza iyi gelecek birkaç maske tarifi! 

ARGAN YAĞI MASKESİ;

2 yemek kaşığı zeytinyağıyla 1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu yağı ve 1 tatlı kaşığı argan yağını karıştırın. Hazır hale gelen karışımı saçlarınızın uçlarına masaj yaparak yedirin. 1 saat beklettikten sonra yıkayarak temizleyin.

HARDAL YAĞI MASKESİ;

1'er yemek kaşığı zeytinyağı, hint yağı ve hardal yağını kasede karıştırın. Bu karşımı tüm saçlarınıza eşit miktarda olacak şekilde sürün. 2 saat bekledikten sonra ılık su yardımıyla saçlarınızı temizleyin. Haftada 1 kez uygulandığında kurumuş ve uçları kırılmış saçlara iyi gelecektir.

AVOKADO MASKESİ;

1 det avokado ile iki yemek kaşığı zeytinyağını karıştın. Elde ettiğiniz karışımı saçlarınıza sürüp, yarım saat kadar bekletin. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Didem kendisine ''pornocu'' diyen ünlü ismi affetmedi! Didem kendisine ''pornocu'' diyen ünlü ismi affetmedi!
Magazin
Uzun süren adet kanamalarına dikkat! Uzun süren adet kanamalarına dikkat!
Kadın
En Güncel Galeriler
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Ölümden dönen şarkıcı dehşet verici o anları anlattı!
Ölümden dönen şarkıcı dehşet verici o anları anlattı!
Misafirler için enfes kahvaltı önerisi: Yumurta'yı Humayun
Misafirler için enfes kahvaltı önerisi: Yumurta'yı Humayun
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Bir dilim asla yetmeyecek: Havuç tatlısı tarifi
Bir dilim asla yetmeyecek: Havuç tatlısı tarifi
Tam bir görsel şölen: Fodula
Tam bir görsel şölen: Fodula
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Yaşadıklarımdan kanser oldum!
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Yaşadıklarımdan kanser oldum!
Büyük ve çekici gözler için makyaj tüyoları!
Büyük ve çekici gözler için makyaj tüyoları!
Selami Şahin, Zeki Müren'li fotoğrafın bilinmeyen hikayesini anlattı!
Selami Şahin, Zeki Müren'li fotoğrafın bilinmeyen hikayesini anlattı!
Yorumlar