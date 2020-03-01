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Gözleri büyük gösteren makyaj nasıl yapılır aydınlatıcı kalem kullanın!

Birkaç makyaj tüyosuyla büyük ve çekici görünen gözlere sahip olabilirsiniz. Elmaelma.com olarak gözleri büyük gösteren makyaj tüyolarını sıraladık...

Gözleri büyük gösteren makyaj nasıl yapılır aydınlatıcı kalem kullanın!
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Büyük gözler her zaman güzelliğin bir simgesi olarak kabul görmüştür. Fakat ne yazık ki herkes büyük gözlere sahip değil. Makyaj yaparken gözlerinizi büyük göstermek istiyorsanız sizin için sıraladığımız makyaj tüyolarına göz atın. İşte büyük ve çekici gözlere ulaşacağınız makyaj tüyoları...

Kaş altlarınıza far sürün

Ten renginize uygun göz altı kapatıcısını uygulayın. Ardından bir fırça yardımıyla kaş altlarına oval bir şekilde aydınlatıcı far sürün.

Göz kalemi kullanmayın

Alt göz kapaklarınızın iç kısmına göz kalemi sürmek, gözlerin her zaman daha yorgun ve küçük gözükmesine yol açar. Bu nedenle göz kalemi kullanmaktan kaçının.

Aydınlatıcı kalem kullanın

Göz kapaklarınızın altına açık renkli aydınlatıcı kalem çekin. Ancak kalemi çok yoğun bir şekilde uygulamaktan kaçınmalısınız.

Kirpik takın

Son olarak kirpik ilavesi yapmak, gözleri çok daha büyük gösterecektir. Kirpik ilave etmeye ihtiyacınız yoksa rimelle kirpiklerinizi belirginleştirin. Ardından kirpik sonlarına az miktarda rimel uygulayarak daha büyük gözüken gözlere sahip olabilirsiniz.

Gözaltınızı unutmayın! 

Aynı işlemi gözaltı kenarlarına uygulayın. Fakat burada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var. Farı çok yoğun bir şekilde uygulamamalısınız. Hafif dokunuşlarla gözaltınızı aydınlatmanız yeterli.

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