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Selami Şahin, Zeki Müren'le olan fotoğrafının anısını paylaştı!

Zeki Müren ile Selami Şahin'in tatil beldesinde çekilen fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Şahin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın anısını anlattı.

Selami Şahin, Zeki Müren'le olan fotoğrafının anısını paylaştı!
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Usta sanatçı Zeki Müren ile Selami Şahin’in, Zeki Müren'in silüetinin olduğu çantaları tuttukları fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Selami Şahin, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafın anısına değindi. 

Özel çanta serisinin tanıtımı için poz verdiler

Ünlü sanatçı, 1984 yılına ait o karenin öyküsünü şu sözlerle dile getirdi: “Bardakçı Koyu’nda yaz sezonunu açarken, özel çanta serisinin tanıtımı için çektirmiştik bu fotoğrafı. Lider Müzik firmamı kurmuştum ve Zeki Müren de benim şirketimden albüm yapıyordu. Çok iyi dostumdu. Fotoğrafı görünce eski günlere gittim. Onun gibi ses bir daha gelmez. Allah gani gani rahmet eylesin.”

Kaynak: Hürriyet

Selami Şahin kimdir?

Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 tarihinde Yayladağı, Hatay’da Yoncakaya köyünde doğmuştur. Üç'ü kız üç'ü erkek; altı kardeşten dördüncüsüdür. Annesi Mısır’lı ev hanımı, babası ise inşaat ustasıydı. Maddi olanaksızlıktan dolayı tüm kardeşleri ve kendisi ilkokuldan sonra okuyamamıştır. 14 yaşındayken 1962 yılından itibaren sırasıyla Antakya'da, Adana'da ve Ankara'da çeşitli yerlerde çalıştı. 1963 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'da çeşitli yerlerde çalıştı.

1964 yılında Eminönü'deki Doğubank iş hanında Plakçıda çalışmaya başladı. Hiç bir müzik hocasından ders almadan, kitapların yardımı ile kendi kendine notayı öğrendi. 1966 yılında, sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim” adlı ilk plağını yaptı. 1967-1968 yıllarında şarkılara beste yapmaya başladı. 1968 yılında “Sabır Taşı” adlı 45’liği ile üne kavuştu. Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 1975 yılında 4. Altın Kelebek - Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. Daha sonra da Selami Şahin besteleri Türkiye’de birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Zeki Müren kimdir?

Bursa'nın Hisar semtinde, 6 Aralık 1931'de Ortapazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap evde aya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmişti. Babası kereste tüccarıydı. 

lkokulu Bursa Osmangazi İlkokulunda (sonradan Tophane İlkokulu ve Alkıncı İlkokulu) okudu. Henüz ilkokuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi. 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde verdi. Genellikle kendi dizayn ettiği sahne kıyafetlerini giyiyordu. Saz heyetine tek tip kıyafet giydirmek ve T podyum kullanmak gibi çeşitli yenilikler getirdi.

Maksim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne aldı. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. Zeki Müren 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. 300 dolayında şarkı besteledi. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 

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