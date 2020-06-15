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Yumurta-yı Hümayun nasıl yapılır leziz mi leziz!

Yumurta_yı Humayın nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Osmanlı mutfağından gelen, damaklara şölen yaratacak bu enfes lezzeti mutlaka denemelisiniz.

Yumurta-yı Hümayun nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Yumurta-yı Humayun nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Osmanlı mutfağından gelen ve damaklara şölen yaşatacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Misafirlerinize ikram etmek için şahane bir öneri olacak bu tarifin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yumurta-yı humayun tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tereyağı,3 adet soğan,1 tatlı kaşığı esmer şeker,1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber,1/2 çay kaşığı yenibahar14 dilim çemensiz pastırma,4 adet yumurta

HAZIRLANIŞI: 

Geniş bir tavada sıvı yağ ve tereyağını kızdırın.Kızdırılmış tereyağının üzerine piyazlık doğranmış kuru soğanı ekleyin ve 5 dakika kadar orta ateşte kavurun.
5 dakika sonrasında esmer şekeri de ekleyip soğanları karamelize olması için ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.Soğanlar karamelize olduktan sonra baharatları da ekleyip tekrar güzelce karıştırın.Çemensiz pastırmaları da ekleyip 1 dakika kadar soğanlarla birlikte karıştırın ve koyacağınız yumurta sayısı kadar, kaşık yardımıyla çukurlar oluşturun.Yumurtaları oluşturduğunuz çukurlara yerleştirin ve kısık ateşte  pişirin. Sıcak olarak, taze ekmek ile birlikte servis edin.

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