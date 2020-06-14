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Fodula nasıl yapılır damaklarınıza şölen yaşatacak!

Osmanlı mutfağının zengin menülerinden biri olan fodula ağır misafirlerinizi ağırlamak için şahane bir öneri olacak. İşte hazırlanışı!

Fodula nasıl yapılır damaklarınıza şölen yaşatacak!
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Fodula nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sizi kendinizden geçirecek şahane bir tarifle karşınzıdayız. Özellikle ağır misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğiniz bu enfes tarife bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda fodula tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

1 adet tam buğday ekmeği (yuvarlak), 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan
(yemeklik doğranmış), 400 gram dana kuş başı eti, 2 adet havuç (küp doğranmış), 1 su bardağı bezelye, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı rezene, 1 çay kaşığı anason, 2 su bardağı su, 2 adet domates (kabukları soyulup, doğranmış)

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı ada çayı

HAZIRLANIŞI: 

Bir tencerede sıvı yağ ile soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından kuşbaşı etleri ekleyip, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Havuç ve bezelyeleri ekleyip 2 dakika kadar bu şekilde kavurun. Tuz, rezene, anason, su ve doğranmış domatesleri de ekleyip, suyunu çekene kadar orta ateşte kontrollü olarak pişirin.
Yuvarlak tam buğday ekmeğinin üzerini kapak olacak şekilde kesin ve ekmeğin içini alın. Suyunu çeken etli karışımı bu ekmeğin içerisine doldurun ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, ada çayı ile beraber kavurun. Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz ekmeğin kapağını kapatın ve ada çaylı tereyağını üzerine yayın. 175 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar fırında pişirdikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketebilirsiniz.

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