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İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci ilk kez konuştu yaşadıklarımdan kanser oldum!

Magazin noteri programına konuşan İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Küçükkaya ile yaşadıklarını anlatamaması nedeniyle kanser olduğunu söyledi.

İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci ilk kez konuştu yaşadıklarımdan kanser oldum!
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Gazeteci İsmail Küçükkaya ile 2016 yılında evlenen Eda Demirci, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunduğu Magazin Noteri programına olay yaratan açıklamalarda bulundu. Demici evliliğinde yaşadıkları yüzünden kanser tedavisi gördüğünü dile getirdi. 

"2 kez şiddet gördüm"

İsmail Küçükkaya ile 2 yıl evli kaldıktan sonra ayrılan Eda Demirci, Magazin Noteri programında eski eşi İsmail Küçükkaya tarafından 2 kez şiddet gördüğünü iddia etti. Demirci ayrıca eşinin telefonundan başka bir kadın ile yazışmalarını gördüğünü "Dışarı çıktığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor" sözleriyle anlattı.

İsmail Küçükkaya kimdir?

2013 yılından beri Fox TV ekranlarında her sabah Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya aslen Kütahya Simavlı. 48 yaşında olan İsmail Küçükkaya Halise ve Yunus Küçükkaya'nın oğlu. 

Gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı.  2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı. 2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.

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