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Makyajsız güzel görünmek için ne yapabilirim sigaradan uzak durun!

Makyaj yapmadan da güzel görünmek için neler yapılması gerektiğini sizler için araştırdık .İşte dikkat etmeniz gereken püf noktalar!

Makyajsız güzel görünmek için ne yapabilirim sigaradan uzak durun!
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Her kadın bakımlı olmayı, makyaj yapmayı sever. Sürekli makyaj yapmak ise kadınları yorduğundan makyajsızken de güzel görünmek isteriz. "Makyajsız güzel görünmüyorum." diyorsanız, bu yazımız tam size göre. Her kadın güzeldir ama bakımınızı ihmal etmemeniz gerekiyor. Bakım dediğimize bakmayın çok basit kurallarla fresh bir görünüme güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Peki makyajsızken nasıl güzel görüneceksiniz? İşte sizlere ipuçları...

Uykunuza dikkat edin 

Makyajsızda güzel görünmek isteyen bir kadının öncelikli olarak yapması gereken, iyi bir uyku uyumasıdır. Günde 8 saat uyuyarak, göz çevrenizdeki koyu renkteki halkaları ve şişlikleri yok edebilirsiniz.

Soğuk su ile cildinizi yıkayın 

Soğuk suyun ciltte sıkılaştırıcı ve nemlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda koyu halkaların ve göz çevrenizdeki şişliklerinde azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sabah erken kalktığınızda soğuk suyla yüzünüzü yıkadığınızda güne daha zinde ve canlı başlarsınız.

Mutlaka cildinizi nemlendirin 

Nemlendirici ve temizleyici tonikleri haftada bir kere de olsa mutlaka kullanın
Makyaj olmadan güzel görünmek için cildinizin sağlıklı görünmesi gerekir. Bunun için haftada en az bir kere tonik ile temizleyip, nemlendirici kullanın. Bunu yapmadığınız takdirde gözenekleriniz lekelerle tıkanır ve hava almaz. Böylece cildinizin nefes almasını engellersiniz. Özellikle makyaj yaptıysanız, kesinlikle makyajınızı çıkarmadan uyumayın.

Bol su içmeye özen gösterin 

Su içmek cildinizin nemlendirilmesini ve yumuşamasını sağlar. Su içtiğinizde vücudunuz zararlı toksinlerde arınır. Bunun yanı sıra cildinizi doğrudan etkileyen beslenmenize de dikkat etmenizde fayda var.

Yaz- kış güneş kremi kullanın 

Yaz, kış ihmal etmeden güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Güneşin zararlı etkileri sayesinde cildinizi yaşlandırır. Yaz, kış güneş gözlüğü takmak ve güneş kremi kullanmak göz etrafınızdaki kırışıklıkların oluşumunu azaltır.

Kaş ve kirpiklerinize bakım yapın 

Makyaj olmadan güzel görünmek için cildiniz kadar kaş ve kirpiklerinize de özen göstermelisiniz. Kirpik kıvırı ile rimel olmadan doğal çekici bakışlar yakalayabilirsiniz. Kaşlarınızın ise sürekli bakımlı ve yüz şeklinize göre alındığından emin olmalısınız.

Saçlarınıza bakım yapmayı ihmal etmeyin 

Bir kadının kimliğini yansıtan ve güzelliğini tamamlayan bir şey varsa o da saçlarıdır. Bunun için cildinize gösterdiğiniz önemi saçlarınıza da göstererek makyaj olmadan harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Sigara ve alkolden uzak durun 

Bilindiği üzere sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların cildimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bunun için bu alışkanlıklarınızdan kurtulmaya bakın. Ayrıca yediğiniz besinlerin kalitesine ve sağlıklı olmasına da özen gösterin. Yağlı ve çok şekerli atıştırmalıklar yerine cildinizi besleyecek meyve ve lifli gıdaları tercih edin.

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