Limonun saça faydaları neler C vitamini kaynağı limon saç canlılık kazandırıyor!

Son zamanlarda kişisel bakımlarda özellikle doğal olana yöneldik. Özellikle güzelliğin sadece pahalı ürünlerle elde edilmeyeceğini artık hepimiz biliyoruz. Günlük yemeklerde ve atıştırmalık olarak kullandığımız gıdalar ile saç bakımı gibi kişisel ürün olarak gönül rahatlığı ile kullanabiliyoruz. Elmaelma.com olarak hoşunuza gidecek bir kişisel bakım yöntemi ile karşınızdayız. Tansiyonu düşürmede oldukça etkili olan limonu daha önce hiç saçlarınızda denediniz mi? Limonlu saç maskesi ile saçlarınıza canlılık kazandırabilir aynı zamanda saç bakımı yapabilirsiniz. Geçmişte saça parlaklık kazandırmak için jöle yerine kullanılan limonu yeniden saçlarınızda kullanarak saç bakımı yapabilirsiniz.

Limonun saça faydaları neler?

Limonun içerisinde bulunan potasyum, kalsiyum, folik asit, bakır gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Saç tellerinin ince olmasından sürekli yakınanlar için saç tellerini güçlendirerek saç tellerini güçlendiriyor.

Özellikle kepek sorunu olanlar için saç diplerindeki kepekleri yok eden limon saç köklerindeki tıkanmaları açarak saçın daha sağlıklı bir şekilde nefes almasına yardımcı oluyor.

Saça nasıl uygulanır?

Saç kreminizin içerisine bir kaç damla limon sıkarak saçlarınıza bir de bu versiyonu ile bakım yapmayı deneyin. Ancak saçınızın mat görüntüsünden sıklıkla şikayet ediyorsanız saçlarınızın daha parlak görünmesi için saçınıza limon suyunu döküp masaj yapabilirsiniz.

Saçı sık sık yağlananlar içinde alternatif bir yöntem olan limonun suyunu sıkıp saçlarınıza aynı şekilde masaj yaptığınızda saçınızdaki yağ fazlalığını dengeleyerek kısa sürede yağlanmasının önüne geçecektir.

Limonlu saç maskesi nasıl yapılır?

Malzemeler; 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, 4 damla biberiye özü yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarda sıraladığımız tüm malzemeleri bir kasenin içerisine ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra saç diplerinizden itibaren masaj yaparak uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra sülfatsız şampuan ile saçlarınızı durulayın.