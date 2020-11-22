Perma nedir saçta kalma süresi 3 ay ile 1 yıla kadar çıkabiliyor!

Eski zamanların saç uğraşlarında oldukça popüler olan perma düz veya dalgalı olan saç formunu kıvırcık yapmak için uygulanan bir işlemdir. Eski zamanların saç modası olan perma son zamanlarda yeniden popüler olmaya başladı! Eskiler permayı iyi bilir! Ama biz yeni nesil için permak hakkında yeniden bir düzenleme yaptık ve perma hakkında ''Perma nedir, perma saça zarar verir mi?'' sorularınızı cevapladık! İşte perma hakkındaki tüm soru işaretlerinizin cevabı...

Saçın yapısını kıvırcıklaştırıyor

Saçları düz olan ve kıvırcık olmasını isteyenlerin yöneldiği bir yöntemdir. Saçlarında değişiklik yapmak isteyenlerin son zamanlarda yeniden popüler olan perma ile saçın yapısını değiştirerek kıvırcık saç elde edebilirsiniz.

Saçın kıvırcıklığı ne kadar süre kalır?

İşlenen uygulamaya göre değişmekte olan perma işleminin saçta kalma süresi 3 ay ile 1 yıl arasında değişiklik gösterebilmektedir. Perma uygulanan saç yavaş yavaş formunu kaybederek eski haline geri dönmektedir.

Perma nasıl yapılır?

Her ne kadar iyi bir sonuç için saçın kirli olması gerekir düşüncesi yaygın olsada perma yaptırmadan önce saçın oldukça temiz olması gerekmektedir. Perma solüsyonu, saçların iç tabakalarındaki sülfür bağlarını kırar. Bu da saça yeniden şekil vermenin önemli bir adımıdır. Ardından saçlar sarılır ve şekil verme işlemi başlar.

Perma saça zarar verir mi?

Perma hakkında sıklıkla sorulan sorulardan biri de saça zarar verip vermediğidir. Perma uygulaması bilmeyenler için kimyasal bir uygulamadır. Bu nedenle saça zarar verebilmektedir. Yaklaşık bir saat kadar saçla temas halinde olan kimyasallar ve ısı ile saçın yapısı değiştirilmektedir. Bu nedenle saçın zayıflaması ve dökülmesi gibi bazı yan etkileriyle karşmak mümkündür.