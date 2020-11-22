Çıtır balık nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık çıtır balık tarifini denemeye ne dersiniz? Yapması en fazla 15 dakikanızı alacak çıtır balık yemeğine sofralarınızda yer açın. Mezgit balığıyla yapılan bu tarifte nefis, ayıklanmış, temizlenmiş filetoları yıkıyor, mısır gevreğine, baharatlandırdığımız una ve yumurtaya buluyoruz. Ortaya lezzetine doyulmaz bir yemek çıkıyor. İşte nefis çıtır balık tarifi...

Malzemeler:

8 adet mezgit fileto

2 su bardağı mısır gevreği

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

3 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı:

Filetoları yıkadıktan sonra suyunu iyice süzün. Bir kaseye un, bir kaseye rondodan çekilmiş mısır gevreği bir kaseye de çırpılmış yumurtaları koyun. Unun içine bahartaları ve tuzu ilave edin. Balığı önce una, sonra yumurtaya ve daha sonra da gevreğe bulayın. Bu haliyle buzdolabında 15 dakika dinlendirin. İyice kızmış yağda balıkları kızartın. Kızaran balıkların fazla yağını süzün ve servis edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!