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Arap sabunu kullanım alanı bulaşıklarınız pırıl pırıl olacak!

Arap sabunu nedir? Arap sabunu hangi alanlarda kullanılabilir? Eskilerin temizlik ürünü arap sabununun kullanıldığı alanları duyunca şaşırıp kalacaksınız!

Arap sabunu kullanım alanı bulaşıklarınız pırıl pırıl olacak!
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 Arap sabununu duymuşsunuzdur. Daha çok annelerimizin ananelerimizin kullandığı temizlik ürünüdür. Şimdilerde yeni nesil rakiplerini gölgede bırakacak derecede etki sahibi olan bu sabunun farklı kullanım alanlarını duyan şaşırıp kalıyor. Ayçiçek ve sabun bazından oluşan Arap sabunu birçok kimyasal kökenli temzlik malzemesinden daha sağlıklı olmasından dolayı ezelden beri tercih edilen br ürün olmuştur. Peki Arap sabununun kullanım alanları nelerdir? İşte Arap sabununun birbirinden farklı kullanım alanları! 

Çamaşır yıkamada kullanılıyor

Çamaşırlarınızı yıkarken makinenin içine deterjanla birlikte bir avuç arap sabunu atmanız halinde hem çamaşırlarınız daha iyi yıkanacak hem de var olan mikroplar kırılacaktır. Eğer kıyafetiniz makinaya atılamayacak kadar hasas bir kıyafetse arap sabunu ile gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. 

Bulaşıkları pırıl pırıl yapıyor

Bulaşıkları elinizde yıkamak isterseniz arap sabunu kullanabilirsiniz. Arap sabunu bulaşıklarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır. 

Ocak ve fırın temizliğinde kullanılıyor

Kadınların temizlik yaparken en çok zorlandıkları yerlerden biri de hiç kuşkusuz ocak ve fırın temizliğidir. Bu lekelerden rahat bir şekilde kurtulamnın pratik yollarından biri de arap sabunudur.Yapmanız gereken tek şey lekelerin üzerine sıcak su damlatmak ve arap sabunu ile temizlemek.  Fırının içine temizlemek içinse bir gece önceden karbonatlı ve sirkeli bir karışım ile fırının içini silin. Sabah kalktığınızda fırının içini arap sabunu ile temizleyin. Hiç zorlanmadan lekelerin çıktığını göreceksiniz. 

Tuvaletleri dezenfekte ediyor

En çok dezenfekte edilemesi gereken yerlerden biri de tuvaletlerdir. Arap sabunu bu konuda oldukça başarılıdır. Özellikle tuvalet temizliğinde çok önemli bir yer tutan arap sabunu kimyasal kullanmanıza gereke duymadan tuvaletlerinizi günül rahatlığıyla temizlemenize yardımcı olacak. 

 

 

 

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