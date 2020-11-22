Doğru nefes nasıl alınır eğer karnınız şişmiyorsa...

Hala hayatta olduğumuza göre nefes alıyoruz diyebilirsiniz. Ancak işin içine odaklanma, stres, ağrı kontrolü gibi etkenler girmeye başladığında aldığımız nefesin size yettiğinden emin misiniz?

Uzmanlara göre, doğru ve yeterli şekilde nefes almıyoruz. Siz de doğru nefes adımları takip ederek doğru nefes alabilir ve hayatınızda migrenden uyku; şişkinlikten kaygıya kadar bir çok sorununuzla baş etmeyi sağlayabilirsiniz.

Uzmanlara göre, insanlar dikey ve sık nefesler alıyor. Dikey, sık ve sığ nefesler alırken üst göğüslerimiz öne çıkar ve omuzlarımız hareket eder. Göbek ve göğsün alt kısımları ise oynamaz. Ancak doğru nefeste yukarı doğru değil aşağı doğru genişleyerek almamız gereken nefestir. Yani nefes aldığımızda alt karın bölgemizin de hareket etmesi gerekir. Daha derin nefesler almamız da şart. Nasıl olduğunu hayal edemiyorsanız küçük bebeklerin nefes alış verişlerini izleyin. Onlar en doğru nefesi alıyorlar.

Nefesinizle kalbinizin ritmini ayarlayabilirsiniz

Nefesinizin şekli kalbinizin ritmini bile etkileyebilir. Nefesinizi yavaşlatırsanız kalbinizi yavaşlatan siniri de uyarırsınız. Nefes almanız arttıkça bu sinir kalbi hızlandırma yönünde hareketlenir. Yani düşük ve sığ nefes kalbin ritmini düşürürken, nitelikli bir nefesle daha iyi bir ritim seviyesinde kalabilirsiniz.

Ayrıca beynimiz de aldığımız oksijenle verdiğimiz karbondioksitin seviyesini de kusursuzca ayarlamaya çalışır. Doğru nefes beynimizin iki gaz için dengeyi daha iyi sağlamasına da yardımcı olur.

Doğru nefesin sayısı

Uzmanlara göre, doğru nefesin sayısı dakikada 12 olmalı. Nefes alıp vermeye odaklanarak ve düzenleyerek dikkat seviyenizi de optimize edebilirsiniz. Uzmanlar kandaki oksijen seviyesinin yüzde 98'lerde olmasının ideal olduğunu söylüyorlar ve doğru nefes bu ihtiyacın büyük bir kısmını kapsıyor.

Ancak altını çizmemiz gereken bir şey var ki doğru nefes çok nefes demek değil. Eğer çok fazla ve sık sık nefes alıyorsanız kanınıza oksijen taşımak yerine karbondioksit atıyorsunuz demek ki bu da başdönmesi gibi kendinizi kötü hissettiren bir duruma neden olabilir.

Nefes alırken kendinizi rahatlatın ve aldığınız nefesin karnınıza doğru gittiğinden emin olun. Nefesi bir solukta değil bir kaç saniyede içinize çekin ve verirken de bir kaç saniyede tüm karnınızı ve akciğerinizi boşaltın.

İşe gün içinde temiz havalı bir ortamda bir kaç dakika nefesinize odaklanarak başlayın.

Bunun için özel derslere ve uygulamalara gerek yok. Sadece nefesinizi hissedin, doğru yaptığınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz ve o seviyede kalmaya devam edeceksiniz.