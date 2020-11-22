Hollywood yıldızı Sarah Jessica Parker müşterilerine ayakkabı denetirken görüntülendi!

İlk kez 1998 yılında yayınlanmaya başlayan fenomen dizi Sex and the City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker, oyunculuğun yanında işletme sahibi olan ünlülerden biri. Müşterileriyle bizzat ilgilenen dünyaca ünlü oyuncu, mağazasında objektiflere takıldı.

Müşterileriyle bizzat ilgileniyor

54 yaşındaki oyuncu sık sık mağazada ya düzenleme yaparken ya da ayakkabı deneyen müşterilerine yardımcı olurken görüntüleniyor.

Her gün mağazada

Parker, geçtiğimiz günlerde de New York'ta bulunan mağazasında görüntülendi. Ünlü oyuncu, diziden kazandığı hatırı sayılır parayı yatırdığı mağazaya gelen müşterilerle bizzat ilgilendi.

Canlandırdığı karakter de aynı mağazaya gidiyordu

Sarah Jessica Parker'ın Sex and the City'de oynarken canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri sık sık aynı mağazaya gidip alışveriş yapıyordu.