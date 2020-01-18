search menu
search
close

Saç boyası nasıl akıtılır sirke ve karbonatı deneyin!

Saçlarınızı boyadınız ve beğenmediniz. İşte kadınların karşılaştığı bu kabus gibi durumdan sizi çabucak kurtarıcak önerileri sizler için hazırladık.

Saç boyası nasıl akıtılır sirke ve karbonatı deneyin!
-A A+

Büyük bir hevesle boyattığınız saç renginiz istediğiniz sonuca ulaşmadı mı? Saç rengini değiştirmek bazı kadınlar için ritüel haline gelmiştir. Ancak doğru rengi bulana kadar birçok yoldan geçen ve bazen istemeyen saç rengi karşısında çaresiz kalan kadınlar ne yapmalı? Bir an önce eski renginize geri dönmek istiyorsunuz ancak tekrar boyayıp yıpratmaktan da korkuyorsanız sizin için bitkisel bir çözümümüz var. Karbonat ve sirke ile saç boyasını akıtmayı deneyebilirsiniz. Peki karbonat ve sirke ile saç boyası nasıl akıtılır? 

Kabartma Tozu Sirke ve Su

Karbonat ile saç akıtmada iki farklı seçeneğiniz var. Bunlarda ilki 2 yemek kaşığı karbonatı yarım bardak su ile karıştırarak ıslak saça uygulamak ve 10 dakika bekledikten sonra saçı su ile durulamaktır. Daha sonra sirke ve suyu isteğe bağlı olarak içine esans yağı da ekleyerek karıştırın ve durulamada kullanın. 

Kabartma Tozu ve Şampuan 

Kabartma tozu ile kepek karşıtı bir şampuanı bir kaba alıp karıştırın. Kepekli saçlar için üretilen şampuanlar yüksek ph seviyesine sahip olduğu için tercih edilmelidir. Daha sonra sıcak su ıslattığınız saçlarınıza bu karışımı uygulayın. Uygulamayı saçlarınıza masaj yaparak ve saç diplerine yedirerek yapın. Karışımı saçınızda 5-10 dakika beklettikten sonra , son olarak durulama yapın. 

Son derece kolay olan bu işlemler ile rengini beğenmediğiniz saçlarınızın boyasını akıtabilirsiniz. Kimyasal yolları denemeden önce son derece doğal olan bu akıtma işlemini denemeniz zararsız ve kolay bir kurtarma yolu olacaktır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa eden kadından açıklama geldi! Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa eden kadından açıklama geldi!
Magazin
Yetişkin film sitesinden Kraliyet gelinine ahlaksız teklif! Yetişkin film sitesinden Kraliyet gelinine ahlaksız teklif!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Önceki Haberler
Akın ve sevgilisinin +18 bulunan videosu Youtube'dan kaldırıldı!
Akın ve sevgilisinin +18 bulunan videosu Youtube'dan kaldırıldı!
Mısır ununun cilde bu faydası inanılmaz!
Mısır ununun cilde bu faydası inanılmaz!
Twitter'a damga vurdu! Herkes onu konuşuyor!
Twitter'a damga vurdu! Herkes onu konuşuyor!
Chloe'den kabin ateşi pozu! Görenler dönüp dönüp tekrar baktı!
Chloe'den kabin ateşi pozu! Görenler dönüp dönüp tekrar baktı!
Haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak: Kolay panceke tarifi
Haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak: Kolay panceke tarifi
Üç gün evlendiği eşiyle olay paylaşım!
Üç gün evlendiği eşiyle olay paylaşım!
Ünlü manken telefonuna gelen mesaj yüzünden öldüresiye dövüldü
Ünlü manken telefonuna gelen mesaj yüzünden öldüresiye dövüldü
Cinsel ilişki sıklığının az olması menapoz nedeni!
Cinsel ilişki sıklığının az olması menapoz nedeni!
Yorumlar