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YouTube uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı

YouTube, Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın uçaktaki öpüşme görüntülerini cinsel içerikli bulduğu için platformdan kaldırdı.

YouTube uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı
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ATV ekranlarından yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüşürken çekilen görüntüleri günlerce konuşulmuştu. İkilinin bu görüntüleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.YouTube, öpüşme görüntülerini cinsel içerikli bulduğu için platformundan kaldırdı.

Uçakta öpüşürken görüntülendiler 

İstanbul'a dönüş yolunda aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpücüklere boğarak gündeme gelmişti. İkilinin uçaktaki bu halleri diğer vatandaşların dikkatini çekmiş hatta bir kişi o anları kayda almıştı.

akın akınozu ve sevgılısı ucakta opusme vıdeosu youtubeden kaldırıldı!

Videoları kaldırıldı 

Çiftin, 2 hafta önce yayınlanan videoları ise YouTube tarafından hazırlanan algoritmaya takıldı. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüştüğü videoyu YouTube'dan kaldırdı. 

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