Saç dökülmesini durduran besinler neler mucizeye şahit olun!

Pandemi sürecinde saç dökülmesi probleminiz arttı mı? Saç dökülmesi; D vitamini, biyotin, folik asit, çinko, bakır, demir gibi vitamin-mineral eksiklikleri, hastalıklar, genetik faktörler, mevsim değişiklikleri, stres, sağlıksız kilo kaybı gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Ancak birtakım besinleri beslenmenize ekleyerek saç dökülmesi problemini engelleyebilirsiniz. Unutmayın, saç dökülmesine karşı içten destek vermek para döküp alacağınız kozmetik ürünlerden çok daha faydalı ve etkili. Saç dökülmesini engelleyerek eskisinden daha güçlü saçlara sahip olmanızı sağlayacak bu besinleri, Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak sıraladı



Stresi azaltan besinlere başvurun çünkü...

Saç dökülmenizin nedeni stres ise beslenmenize süt, bitter çikolata, muz, yeşil çay, somon, brokoli, yaban mersini gibi ruh halinize iyi gelecek besinleri eklemek stresinizi azaltıp saç dökülmelerinizin azalmasına destek sağlayabilir.Biyotin hücre büyümesi üzerindeki etkileri sayesinde saçın sağlıklı uzamasına ve dökülmelerin azalmasına yardımcı olur.Günlük olarak avokado, mantar, somon, yumurta, fıstık ezmesi tüketin. Biyotin suda eriyen bir vitamindir ve depolanamadığı için avokado, mantar, somon, yumurta, fıstık ezmesi gibi biyotinden zengin besinlerin günlük olarak tüketilmesi gerekir.Demir eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerindendir. Demir eksikliği, kandaki oksijenin dokulara ve kaslara taşınmasına yardımcı olan hemoglobinin yetersizliğine neden olur.Bu durum da yeterli oksijeni alamayan saçların kurumasına ve zayıflayarak dökülmesine neden olur.



Demir eksikliği varsa kırmızı et ve karaciğer yiyin

Kırmızı et ve ciğer demirin en zengin kaynaklarındandır. Balık ve tavuk, hindi eti de önemli miktarda demir içerir.



Demir emilimini artırmak için bunu yapın

Ispanak, karalahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de demir içerir ancak bitkisel kaynaklı demirin emilimi düşüktür.Bu besinleri tüketirken C vitamini yüksek meyve ve sebzeleri yanına eklerseniz emilimi artırabilirsiniz.



Saç dokusunu güçlendirmek için çinkoyu eksik etmeyin

Saçlar keratinden oluşur, keratin ise metionin ile sistein isimli aminoasitlerin birleşmesiyle meydana gelir bu birleşmeye çinko aracılık eder.Bu nedenle saç dokusunun sağlıklı olarak büyüme ve gelişmesinde rol oynayan hindi eti, kabak çekirdeği, kaju, kuru baklagiller ve deniz ürünleri gibi çinko kaynaklarını beslenmenize eklemelisiniz.



Kafanıza göre besin takviyesi kullanmayın!

Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek adına takviye kullananların sayısı oldukça arttı. Oysa ki hekim kontrolü olmadan başlanan takviyelerin sağlığı olumsuz etkileyebilecek yan etkileri olabilir.Selenyum bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisinden dolayı bu dönemde adından sıkça bahsettiğimiz minerallerden.

Ancak epidemiyolojik çalışmalar ve vaka raporları gösteriyor ki aşırı selenyum maruziyetinin ciddi yan etkileri var ve bunlardan bir tanesi de saç dökülmesi…

Aynı zamanda aşırı takviyeden kaynaklı hipervitaminoz A ve E de saç dökülmelerine neden olabilir.

KAYNAK:PEMBENAR