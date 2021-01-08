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Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır tavrı bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum!

Hayatını kaybetmeden önce sevgilisi Umutcan Uygun'un darp ettiği görüntüler ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın bornoz kuşağıyla asılma sebebiyle öldüğü kesinleşti.

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır tavrı bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum!
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alındı. Ümitcan U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Anlı, Aleyna Çakır olayını askıya almıştı

Çakır'ın ailesinin Müge Anlı'dan yardım istemesiyle konuyu araştıran ünlü isim, ilginç detaylara ulaştı. Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesinin ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından konuyu kapatan Anlı, bugünkü canlı yayında ali tıp raporu hakkında konuştu.

"Bu konuyu gündeme getirmeyi düşünmüyorum"

Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Adli tıp raporu çıktı. Herkes 'beklenen rapor' diye servis etti. Ama benim beklediğim bir rapor değildi. Aslında bu konuyu işleyip işlememe konusunda çok düşündüm. Dün gecede en azından haberini yapıp raporu adli tıp raporunu hocalarımız incelesin istedim. Bu konu bana şunu hissettiriyor; puzzle çözmeye meraklıyım, 1500'lük olanları vardır ve günlerce uğraşırsın onun için. Sonra benim köpeğim gelip onun iki parçasını alır yer. Puzzle tamamlanmayacak bilirsin ve kutuya koyup kaldırsın. Bu olayda da öyle hissediyorum. Bu yüzden de bu konuyu gündeme getirmeyi düşünmüyorum" 

Her olayı derinlemesine araştırarak çözmek için günlerce uğraşan Anlı'nın Aleyna Çakır olayı için söyledikleri hayal kırıklığı yarattı.

 

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