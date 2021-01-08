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Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi
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Bir süredir ailesiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklarına bakması için bir kadın bakıcı tutan Yeşilmen, evinin soyulduğunu ve değerli eşyalarının çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

"Evimi soyup soğana çevirip defolup gitmiş"

Her anını paylaştığı Instagram hesabından bir video yayınlayan Yeşilmen, "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" şeklinde konuştu.

Hırsızlık şüphelisi kadını bulmak için takipçilerinden yardım isteyen Yeşilmen, bakıcı kadının fotoğrafını da yayınladı.

 

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