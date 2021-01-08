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Zeytin yaprağı çayı neye iyi geliyor zayıflamaya yardımcı oluyor!

Zeytin yaprağı çayı neye iyi geliyor? Zeytin yaprağı çayının faydaları neler? Bu çayın faydaları saymakla bitmiyor. İşte her türlü derde derman çayın faydaları!

Zeytin yaprağı çayı neye iyi geliyor zayıflamaya yardımcı oluyor!
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Her türlü derde derman olan zeytin yaprağı çayının faydalarını duymuş muydunuz? Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar arasında çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan en yaygın, geleneksel bitki çaylarından biri olan zeytin yaprağı çayının faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk algınlığı, sıtma ve tropikal hastalıklar gibi durumların ve hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılan bu çayın diğer faydalarına gelin beraber bakalım. 

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Zeytin yaprağı çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Anti-bakteriyel özelliklerinden dolayı vücuttan bakterileri temizliyor.
– Bağışıklık sistemini güçlendirir.
– Mantar oluşumunu engeller.
– Sindirim sistemini rahatlatır.
– Hücreleri yeniler.
– Kan şekerini düzenler.
– Yüksek tansiyonu düşürür.
– Kalp sağlığını destekler.
– Stresi azaltır.
– Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.
– Enerji verir.
– Yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur.
– Kilo vermeye yardımcıdır.
– Ateş düşürücü özelliği vardır.
– Arterleri gevşeterek kan akışını artırmaya yardımcı olabilir.
– Erken yaşlanmayı önler.
– Kronik yorgunluğa iyi gelir.
– Alerjilerin tedavisinde etkilidir.
– Kas spazmalarını önlemeye yardımcı olur.
– İçeriğindeki antioksidanların karaciğer, meme ve prostat kanseri gibi tümörlerin ve kanserlerin tedavisinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Hamilelerin, bebek emzirenlerin ve kronik rahatsızlığı olanların kullanmaması, şeker hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi tavsiye ediliyor. 

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