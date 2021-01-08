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Oyuncu Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor!

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adıdnan söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından yeni sürprizini duyurdu.

Oyuncu Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor!
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Üç yıldır ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, şarkıcılığa adım atacağını açıkladı.

"Yeni şarkım yolda"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" mesajını yayınladı.

"Nefret kelimesini kullanmıyorum"

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusu üzerine, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum" demişti.

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