Genç oyuncu Bahar Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması üzerine başrolde yer aldığı ‘İyi Aile Babası’ dizisinden ayrılan Bahar Şahin, önceki akşam bir hastaneye kaldırıldı.

Ameliyat olacak

TV100'de yer alan habere göre; Şahin, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadı. Güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.

Cenan Adıgüzel'le barıştı

Öte yandan Oyuncu Bahar Şahin eski sevgilisi Cenan Adıgüzel’le ise barıştı. Ayrılığa dayanamayan çift mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaşmıştı.