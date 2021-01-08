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Radyo frekanslar ve elektromanyetik alanların uyku sağlığına etkisi nedir uzmanlar uyarıyor!

Uzmanlar, elektronik cihazların bile işleyişini bozan bu radyo frekanslar ve elektromanyetik alanların uyku sağlığına etkisi konusunda uyarıyor.

Radyo frekanslar ve elektromanyetik alanların uyku sağlığına etkisi nedir uzmanlar uyarıyor!
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Hayatımızın internet kablo kablosuz bağlayıcılar Wi-Fi telefon televizyon gibi sürekli uyaran altında olması bedenimizi manyetik alanını ciddi oranda zayıflatıyor. Bu kadar zihinsel uyaranın yanında, birçok radyo frekansla da mücadele etmekteyiz. Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran elektronik cihazların bile işleyişini bozan bu radyo frekanslar ve elektromanyetik alanların uyku sağlığına etkisi konusunda uyarıyor."

Bedenimiz ancak iyi bir uykuyla kendini revize edip yeniliyor. Uyku kalitesi hem hücre yenilemesi sağlıyor hem de  taze ve pırıl pırıl bir enerjiyle güne başlamamızı sağlıyor. Bütün bir günün nasıl geçeceğini ise bir gece önceki uyku ve şartları belirliyor. Ortama yayılmış radyo frekanslarla mücadele etmek ise neredeyse imkansız. Telefonu yatak odası dışına koymak, televizyonu, modemi kapatmak çözüm olmuyor. Komşunuzun evinde açık olan modem dahi bu frekanslara maruz kalmanızı sağlıyor. Radyo frekanslardan ulaşan bu uyaranlarla beden uykuya girmekte zorlanıyor ve kalitesiz uyku sonrası zayıflamış manyetik alan hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaliteli uyku için bakır kullanın 

Bakır elementinin topraklama etkisi vardır. Yatak odalarında bakır kullanımı uyku kalitesine etki ediyor. Manyetik alan kirliliğinin çözümü kadim bilgilerden süzülüp gelen ve bilim dünyasının da hemfikir olduğu bakır elementi. Yatak odanızda bakır bir metaryal bulundurmak, yatak başlığınızda ya da ayak ucunuzda gelecek şekilde yerleştirmek uyku kalitenizi artıracaktır. Bakır elementi zararlı frekans ve dalgaları emerek koruyucu etki yaparak uyku kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.Topraklama alanlarınıza bakır bozuk para tutarak enerji dengenizi sağlayabilirsiniz 

 Üzerinizde taşıyacağınız bakır bir aksesuar, gün boyunca maruz kaldığınız radyo frekansları ve zararlı manyetik etkileri toparlayıp hızla bedeninizden uzaklaştıracaktır. Çok kuvvetli topraklama etkisi yaparak dingin bir zihinle sizi rahatlatacaktır. Uykuya dalmakta zorlanıyor, fibromiyalji gibi ağrılarla boğuşuyorsanız, huzursuz gecelerde; içinde bakır bulunan bozuk para gibi gibi bir materyali, topraklama alanınız olan ayaklarınızın altında bir süre tutarak enerji akışınızı dengeleyebilirsiniz. Aynı zamanda bakır sürahide beklettiğiniz suyu gece uyumadan içerek, bedenin onarımına etkisini deneyimleyebilirsiniz. Bakır sürahide bekleterek mineral ihtiva eden su, bedende blokajda olan enerji merkezlerini açacaktır. Bakır minerali zihin ve beden olarak dingin, rahat ve hücrelerin enerjiye doyup kendini yenilediği bir uykuya hazırlayacaktır.

 

KAYNAK:MAHMURE

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