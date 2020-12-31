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Saç dökülmesini önlemek için yumurta maskesi nasıl yapılır mucizeye şahit olun!

Saç dökülmesinizi durdurmak için yumurta maskesini denemeye ne dersiniz? Düzenli olarak uygulandığında sonuca inanamayacaksınız. İşte yapılışı!

Saç dökülmesini önlemek için yumurta maskesi nasıl yapılır mucizeye şahit olun!
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Saç dökülmesi nasıl geçer? Saç dökülmesini önlemenin yolları neler? Saçlarınızın çok dökülmesinden mi şikayetçisiniz? Üzülmeyin! Evde uygulayacağınız oldukça pratik ve bir o kadarda basit saç maskesi tarifi ile sizde gür ve dökülmeyen saçlara sahip olacaksınız. Saç dökülmesini engelleyen yumurta maskesi ile sonuca siz bile inanamayacaksınız. Peki saç dökülmesini önleyen yumurta maskesi nasıl yapılır? İşte tarifi. 

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN YUMURTA MASKESİ

Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 fincan su

Hazırlanışı:

2 adet yumurta sarısı ile 2 yemek kaşığı zeytinyağını cam bir kabın içinde iyice karıştırın.

Malzemeler iyice karıştıktan sonra suyu ilave edin ve tekrar karıştırın.

Karışımı saçlarınızın tamamına uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekleyin.

15 gün arayla uygulayacağınız bu yumurta maskesi saç dökülmesini önleyecektir.

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