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5 aylık hamile olan Öykü Karayel'den yeni paylaşım hey alltaki küçüklük!c

2018 yılında hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel şimdilerde 5 aylık hamile. Ünlü oyuncunun yeni paylaşımına beğeni yağdı.

5 aylık hamile olan Öykü Karayel'den yeni paylaşım hey alltaki küçüklük!c
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İki yıl önce nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin yeni paylaşımına beğeni yağdı. Şimdilerde 5 auylık hamile olan Öykü Karayel'in son hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Paylaşımın kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni ve yorum yağdı 

5 aylık hamile olan Öykü Karayel sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Eşi Can Bonomo'yla karnı burnunda poz veren Karayel'in son hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

İşte o paylaşım...

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