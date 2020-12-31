Demet Akalın tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ismin Zara olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar ardından Demet Akalın sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı.

''SÖYLERDİM AMA ÇOK AYIP OLURDU''DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçı Demet Akalın'ın kulisini kullanmış ve tuvaletini kirli bırakmıştı. Demet Akalın, ortak kullanılan kuliste tuvaletinin pis bırakıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti. Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

BİRCAN BALİ, DEMET AKALIN'IN TUVALETİNİ KİRLETEN İSMİ AÇIKLADI

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını açıkladı. Bircan Bali, canlı yayında "Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara... Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir. Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN YALANLADI

Bircan Bali'nin tartışma yaratan iddiasının ardından Demet Akalın'dan açıklama geldi. Akalın, bir gönderiye yaptığı yorumda, "Benim kulisimde kamera falan yok. Yiyin birbirinizi ne demek ya? Benim olmadığım yerde nasıl Zara diyebilirim? Ne ayıp" ifadelerini kullandı.