search menu
search
close

Demir eksikliğinde hangi besinleri tüketmeliyiz C vitaminini eksik etmeyin!

Demir eksikliğinde hangi besinleri tüketmeliyiz? Demir eksikliği olanların mutlaka tüketmesi gereken besinlerin neler olduğunu sizler için araştırdık.

Demir eksikliğinde hangi besinleri tüketmeliyiz C vitaminini eksik etmeyin!
-A A+

Diyetisyen Gizem Gençyürek demir eksikliği anemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir mineralinin vücut tarafından üretilmediğini ve dışarıdan alınması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Gençyürek, "Vücudumuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklı demir eksikliği anemisi en sık görülen kansızlık nedenidir. Demir eksikliği anemisinin en sık görülen belirtileri; halsizlik, yorgunluk, enerji azlığı, konsantrasyon bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntıdır" açıklamalarında bulundu.

Demir mineralinin vücut tarafından üretilmediğini ve dışarıdan alınması gerektiğini belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Vücudumuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklı demir eksikliği anemisi en sık görülen kansızlık nedenidir. Demir eksikliği anemisinin en sık görülen belirtileri; halsizlik, yorgunluk, enerji azlığı, konsantrasyon bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntıdır" dedi.

"Hamile ve emziren anneler risk grubunda"

Kötü beslenmenin demir eksikliğinde çok büyük bir rolü olduğunu vurgulayan Diyetisyen Gençyürek, sözlerine şöyle devam etti: "Demir eksikliği anemisi; kötü beslenme ve besinlerdeki demirin emilimindeki yetersizlikle yakından ilgilidir. Demir minerali vücudumuzda üretilmediği için dışarıdan besinler yoluyla alınması gereken elzem bir mineraldir. Hamileler, emziren anneler, bebekler, büyüme çağındaki çocuklar ve aşırı adet kanaması olan kadınlar risk altındadır. Demir eksikliğine bağlı kansızlık, kan testi ile tespit edilebilir. Vücudumuzdaki demir depolarını artıracak ve kansızlığı önleyecek besinlerin başında; kırmızı et, karaciğer, balık, yumurta, hindi ve tavuk gibi kümes hayvanları, pekmez, kuru üzüm/kayısı/erik gibi kuru meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem gibi yağlı tohumlar demirin iyi kaynaklarıdır".

Dikkat edilmesi gereken konulardan bahseden Diyetisyen Gençyürek, "Kalsiyum minerali demirin emilimini engellediği için, dışarıdan takviye olarak demir alınıyorsa, kalsiyumun en iyi kaynakları olan süt ve süt ürünleriyle birlikte alınmamalıdır. Bununla birlikte C vitamini demirin emilimini artırmaktadır. Bu nedenle demirin iyi kaynaklarını tüketirken yanında mutlaka C vitamini kaynaklarına yer vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Gençyürek, demir emilimini artırıcı beslenme önerilerinden bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kahvaltı örneği;

Haşlanmış yumurta ve portakal.

Akşam yemeği örneği;

Izgara köfte ve bol limonlu yeşil salata.

Ara öğün örneği;

1 avuç çiğ fındık/badem/ceviz ve 1 yemek kaşığı pekmez veya 1 avuç çiğ kuruyemiş ve portakal/nar/kivi.

Hangi besinleri hangi sıklıkla tüketmeliyiz?

Demirin iyi kaynaklarını her gün ana öğünlerimizde (kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği) mutlaka tüketmeliyiz. Demirin iyi kaynaklarıyla birlikte, demirin emilimini artırmaya yardımcı C vitamini kaynaklarını da yemeklerimizin yanında mutlaka bulundurmalıyız".

 KAYNAK:PEMBENAR



Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çocuk odasını dekore ederken 4 maddeye dikkat! Çocuk odasını dekore ederken 4 maddeye dikkat!
Dekorasyon
Ünlü model, "Dudağımı köpek ısırdı" dedi ama kimseyi inandıramadı! Ünlü model, "Dudağımı köpek ısırdı" dedi ama kimseyi inandıramadı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Önceki Haberler
Ünlü model Demi Rose'un cesur pozları yürek hoplattı!
Ünlü model Demi Rose'un cesur pozları yürek hoplattı!
Kahvaltıda mükemmel lezzet: Peynirli macır böreği
Kahvaltıda mükemmel lezzet: Peynirli macır böreği
Yılbaşı makyajı önerileri! Makyajınızla büyüleyin!
Yılbaşı makyajı önerileri! Makyajınızla büyüleyin!
Demir eksikliğini gidermenin en kolay yöntemi burada!
Demir eksikliğini gidermenin en kolay yöntemi burada!
Yumuşacık ellere kavuşmanızı sağlayacak tarif!
Yumuşacık ellere kavuşmanızı sağlayacak tarif!
Libidoyu düşüren 7 ilginç neden!
Libidoyu düşüren 7 ilginç neden!
İletişiminizi güçlendirmek için 8 ipucu!
İletişiminizi güçlendirmek için 8 ipucu!
Koku duyunuzu geliştirecek 5 basit yöntem!
Koku duyunuzu geliştirecek 5 basit yöntem!
Yorumlar