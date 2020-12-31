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Ünlü model Demi Rose'un göğüs dekolteli fotoğraflarına beğeni yağdı!

İngiliz model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü model Demi Rose'un göğüs dekolteli fotoğraflarına beğeni yağdı!
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İngiliz model Demi Rose, göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Demi Rose'un  "Kişiliğinizi seçin" notu düştüğü pozları na beğeni ve yorum yağdı. 

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose, bu kez göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı. "Kişiliğinizi seçin" notuyla göğüs dekolteli pozlarını paylaşan ünlü modelin paylaşımına beğeni yağdı. 

"KİŞİLİĞİNİZİ SEÇİN"

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi olan ünlü model Demi Rose, beyaz fermuarlı elbisesiyle verdiği cesur pozlarına "Kişiliğinizi seçin" notunu düştü.

 BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kıvrımlı model Demi Rose'un söz konusu cesur paylaşımı takipçilerinden 40 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

İşte Demi Rose'un cesur pozları:

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