Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor!

"Söylemezsem Olmaz" programında Mustafa Sandal'ın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki gösteren eski manken Deniz Akkaya, "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" dedi. Deniz Akkaya'nın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Deniz Akkaya'nın sözlerine ateş püskürdü.

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Deniz Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası çocuklar için kendisine paylaşım ricası geldiğini, gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için de suçluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı Mustafa Sandal'ın yorumu ekrandayken ünlü şarkıcı için "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" dedi.

"ÖNCE DİBİNDEKİLERE SAHİP ÇIKSIN"

Sandal'ın SMA hastası çocuklara yardım konusuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" sözleri ekrandayken Akkaya, "Işın Karaca ile konuştuk. Çocuğuna mama alamadığı için kendini dolaba asarak intihar eden müzisyen arkadaşlarımız var. Önce dibindekilere sahip çıksın" şeklinde ifadeler kullandı.

MUSTAFA SANDAL NE DEMİŞTİ?

Mustafa Sandal konuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir" demiş ancak "Suriyelilere bulunan para SMA hastalarına neden bulunmaz?" ifadeleri ırkçılık olarak değerlendirilmişti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Deniz Akkaya'nın SMA hastalarıyla ilgili sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Twitter kullanıcıları "Deniz Akkaya" etiketi altında paylaşım yaparak tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları: