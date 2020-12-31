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2020'de en çok haber olan dizi Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerin listesini açıkladı.Çukur ve Kuruluş Osman zirvede.

2020'de en çok haber olan dizi Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı
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İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerin listesini açıkladı. Zirvede Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur yer aldı.

ÇUKUR VE KURULUŞ OSMAN ZİRVE İÇİN KAPIŞTI 

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerini açıkladı.Habermetre'nin açıkladığı raporda; başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler'in paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 20 bin 466 haberler zirveye oturdu. Başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisi ise 16 bin 226 haberle 2. sırada yer aldı.

 OKUNMA SAYISIYLA ÇUKUR'U SOLLADI

Kuruluş Osman dizisi haber sayısı olarak 2. sırada yer alsa da okunma sayısıyla Çukur'a fark attı. Çukur'la ilgili haberler 53.011.743 kez okunurken, Kuruluş Osman 74.653.136 tıklanmayla fark attı.

YASAK ELMA 3. SIRADA

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 13.132 haberle 3. sıraya yerleşti. Yayınlandığı ilk bölümden beri gündemde olan Mucize Doktor dizisi 11 bin 716 haberde yer alarak 4. oldu. Listenin 5. sırasında 11 bin 353 haberle Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar bulunuyor.

YAYIN HAYATINA YENİ BAŞLAYAN KIRMIZI ODA 2020'YE DAMGA VURDU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan ve neredeyse her bölümde yeni oyuncuları ağırlayan Kırmızı Oda dizisi yayın hayatına yeni başlamasına rağmen 2020 yılında 9 bin 126 haberle en çok habere konu olan diziler listesine 9. olarak yerleşti.

Listede; Hekimoğlu 8 bin 725 haberle 11. sırada, Sadakatsiz 8 bin 570 haberle 12. sırada, Ramo 8 bin 167 haberle 13. sırada, Doğduğun Ev Kaderindir 8 bin 163 haberle 14. sırada, Hercai 7 bin 594 haberle 15. sırada, Payitaht Abdülhamit 5 bin 652 haberle 16. sırada, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 5 bin 415 haberle 17. sırada, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4 bin 786 haberle 18. sırada, Alev Alev 4 bin 41 haberle 19. sırada, Akrep ise 2 bin 983 haberle 20. sırada yer aldı.

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