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Saç tipine göre bitkisel yağlar neler kuru saçlar için argan yağı!

Her saç tipi ve saç problemlerine göre bitkisel yağ önerilerini sizin için sıraladık. İşte saç tiplerine göre en uygun bitkisel yağlar...

Saç tipine göre bitkisel yağlar neler kuru saçlar için argan yağı!
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Saçlarımızda yaşadığımız her sorunda, farklı her saç tipinde uygulanması gereken bitkisel yağlar bulunuyor. Siz de saç bakımınızı kimyasal ürünler yerine doğal bitkisel ürünlerden yana kullanmak istiyorsanız yağ önerilerimize mutlaka göz atın. İşte her saç tipine ve sorununa göre bitkisel yağ önerileri!

Hassas veya kepek problemi yaşayan kafa derisi: Badem yağı

Kepek problemi: Shea yağı

Saç uzamasını hızlandırma: Zeytinyağı

Kuru veya kabarık saçlar: Argan yağı

Yağlı saç derisi veya ağır saçlar: Üzüm çekirdeği yağı

Aşırı kuru veya hasar görmüş saçlar: Macadamia yağı

Bitkisel yağlarda olduğu gibi, bazı uçucu yağlar da saç tellerinin nemlendirilmesinde ve saç sağlığının iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Saç sağlığına iyi gelen yağlar şunlardır:

Sedir ağacı: Saç derisindeki yağ üretimini dengelemeye yardımcı olur.

Adaçayı: Yağları temizler ve kuru cildi besler.

Limon otu: Saç derisindeki tahriş ve kaşıntıyı rahatlatabilir, kepek tedavisinde yardımcı olur. 

Çay ağacı: Antimikrobiyal ve antifungal özellikler taşır; kepek eğilimli saçlar için ideal bir üründür.

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