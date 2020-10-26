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Saç yıkarken dikkat edilmesi gerekenler neler yıkamadan önce taramayın!

Saçlarınızın canlı, parlak ve sağlıklı görünmesinin önündeki engel saç yıkarken yaptığınız hatalar olabilir. Saçınızı yıkarken bu hatalara aman düşmeyin!

Saç yıkarken dikkat edilmesi gerekenler neler yıkamadan önce taramayın!
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Dolgun, bakımlı görünen canlı saçlara hepimiz sahip olmak istiyoruz ancak saç bakımı ve temizliğinde yapılan hatalar buna engel olabiliyor. Saçlarınızın canlı görünmemesi, yıpranmış ve kuru olması gibi sebeplerden şikayetçiyseniz saç yıkarken bilmeden hata yapıyor olabilirsiniz. Saçları yıkarken yapılan hataları sizin için sıraladık. İşte saçlarınızı yıkarken yapmamanız gerekenler...

Saçları yıkamadan önce taramamak

Birbirine dolaşmış saçları yıkamak oldukça zordur. Üstelik birbirine girmiş saçlar, yıkama esnasında daha çok dolanır ve çözmek daha da zorlaşır. Saçlarınızı yıkamadan önce tararsanız, duş sonrasında da taramanız kolaylaşacaktır.

Sıcak su kullanmak

Çok sıcak su ile yıkamak saçlara sandığınızdan daha fazla zarar verir. Saçınızın yıpranmamasını istiyorsanız sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkamayı tercih edin.

Sıkı saç toplamak 

Çok gergin bir şekilde yapılan topuzlar ve at kuyrukları saçınızı gerdiğinden saçta kopmalara ve saç dökülmelerine neden olur.

Bazı kimyasal maddeler

Saç stilistleri ve tıp uzmanları saç yıkarken sülfat içeren ürünlerin kullanılmasını zararlı görüyor. Bu bileşen sadece saça değil saç derisine de zarar veriyor.

Islakken taramak 

Islaklık saçın en savunmasız halidir ve ıslak saç kolayca kopabilir. Duştan çıkar çıkmaz saçlarınızı taramayın. Havlunun, saçın fazla suyunu almasını bekleyin ve ardından nazikçe tarayın.

Saça kalıcı şekillendirmeler yapmak

Brezilya fönü ve perma gibi saçlara uygulanan kalıcı işlemler saçların yıpranmasına sebep olur. Çünkü bu işlemler sırasında kimyasal içerikli ürünler kullanılır.

 

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