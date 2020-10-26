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Meşe palamudunun faydaları neler kanserle savaşıyor

İnsan sağlığına birçok faydası olan meşe palamudunun kansere karşı kalkan oluşturduğunu biliyor muydunuz? İşte meşe palamudunun bilinmeyen faydaları!

Meşe palamudunun faydaları neler kanserle savaşıyor
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Meşe palamudunun faydalarını biliyor muydunuz? B vitamini bakımından oldukça zengin olan meşe palamudu kanserli hücrelere karşı kalkan oluşturuyor. Bunun yanı sıra kötü kolestrolü düşürüp, egzamaya iyi geliyor. Daha bunun gibi pek çok faydası olan meşe palamudunun bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. 

Kanserli höcrelere kalkan oluşturuyor 

Meşe palamudu B vitamini bakımından da oldukça zengindir. Meşe palamudu metabolizma ve bağışıklığı güçlendirmektedir. Meşe palamudu aynı zamanda kanserli hücrelere karşı kalkan oluşturmaktadır. 

Kötü kolestrol seviyesini düşürüyor

Meşe palamudu doymamış yağ bakımından oldukça zengindir. Kötü kolestrol seviyesini düşürmektedir. Kandaki glikoz seviyesini düzenlediğinden diyabete neden olan riskleri azaltır. 

Egzamaya iyi geliyor 

Egzama rahatsızlıkları için meşe yaprakları ve kabukları kaynatıp suyu ile o bölgeleri yıkayabilirsiniz.

Kuru öksürük için birebir 

Meşe palamudunun çok farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Bunlar eğerki kuru öksürük ya da boğaz iltihaplanması için kullanmak istiyorsanız kabuklarını kaynatıp balla tüketebilirsiniz. 

İshali kesiyor 

Sık ishallerde 1 yemek kaşığı meşe palamudu tozu tüketildiğinde hem ishali engellemiş hem de bağırsak florasalarını dengelemiş olursunuz. 

 

 

 

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