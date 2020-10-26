Saç dökülmesini ne önler buğday yağını mutlaka denemelisiniz!

Buğday yağının saç dökülmesini anında ortadan kaldırdığını, saçlara parlaklık ve canlılık kazandırdığını biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! İçerisinde bulunan E vitamini sayesinde saçınızı besleyerek yenilenmesini sağlayacak olan bu yağın etkilerine siz bile inanamayacaksınız.

Buğday Yağı Maskesi Nasıl Hazırlanır?

2 çorba kaşığı buğday yağı, 1 çorba kaşığı bal, 1 yumurta

Hazırlanışı

Yumurta ve buğday yağını iyice karıştırın. Homojen bir kıvama gelince balı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.Hazırladığınız maskeyi saç köklerinize birkaç dakikalık bir masaj ile uygulayın. Bone ile saçınızı sarın. 45 dakika beklettikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz.Buğday yağı maskesini yoğun saç dökülmeleriniz varsa haftada bir defa kullanmanız gerekir.