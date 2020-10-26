Maydanoz yağı neye iyi gelir cildi sıkılaştırıyor!

Maydanoz yağı nasıl yapılır? Maydanoz yağının faydaları neler? Ciltteki hücreleri yenilemesinden tutun da cildi sıkılaştırmasına kadar pek çok faydası bulunan bu yağın bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte neredeyse her derde derman olan maydanoz yağının faydaları!

Cildi sıkılaştırıyor

Maydanoz yağının faydaları sadece bunlada bitmiyor. Antiromatizmal etkisi ile romatizma hastalıklarında iyileştiricidir, cildi sıkılaştırıcı özelliği bulunur, mide gazlarını gidermede etkilidir, dolaşım sistemini güçlendirir.

Kanayan yaraları durduruyor

Yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır, kabızlığa karşı dışkıyı yumuşatıcı etki gösterir, afrodizyak özelliği bulunur, büzücü etkisi ile kanayan yaraları durdurabilir, saç köklerini güçlendirir ve yeni saç oluşumunu hızlandırır.

Maydanoz yağı nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı çörekotu yağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı, 1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu yağı, 1 tatlı kaşığı maydanoz yağı, 1 kahve fincanı kadar sızma zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:

Maydanoz yağı dışında kalan bütün malzemeler bir kap içerisine boşaltılır ve iyice karıştırılır. Daha sonra kaba maydanoz yağı da dökülerek karıştırmaya devam edilir. Benmari usulü altı kısık ateşte bir müddet ısıtıldıktan sonra günde 1 yemek kaşığı olacak şekilde sabahları aç karnına tüketilir.