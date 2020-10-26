search menu
search
close

Maydanoz yağı neye iyi gelir cildi sıkılaştırıyor!

Zaman içerisinde esnekliğini kaybeden cildi sıkılaştırarak, daha dinç bir görünüm kazanmasını sağlayan maydonoz yağının bilinmeyen faydalarını araştırdık.

Maydanoz yağı neye iyi gelir cildi sıkılaştırıyor!
-A A+

Maydanoz yağı nasıl yapılır? Maydanoz yağının faydaları neler? Ciltteki hücreleri yenilemesinden tutun da cildi sıkılaştırmasına kadar pek çok faydası bulunan bu yağın bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte neredeyse her derde derman olan maydanoz yağının faydaları!

Cildi sıkılaştırıyor 

Maydanoz yağının faydaları sadece bunlada bitmiyor. Antiromatizmal etkisi ile romatizma hastalıklarında iyileştiricidir, cildi sıkılaştırıcı özelliği bulunur, mide gazlarını gidermede etkilidir, dolaşım sistemini güçlendirir.

Kanayan yaraları durduruyor 

Yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır, kabızlığa karşı dışkıyı yumuşatıcı etki gösterir, afrodizyak özelliği bulunur, büzücü etkisi ile kanayan yaraları durdurabilir, saç köklerini güçlendirir ve yeni saç oluşumunu hızlandırır.

Maydanoz yağı nasıl yapılır? 

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı çörekotu yağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı, 1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu yağı, 1 tatlı kaşığı maydanoz yağı, 1 kahve fincanı kadar sızma zeytinyağı

HAZIRLANIŞI: 

Maydanoz yağı dışında kalan bütün malzemeler bir kap içerisine boşaltılır ve iyice karıştırılır. Daha sonra kaba maydanoz yağı da dökülerek karıştırmaya devam edilir. Benmari usulü altı kısık ateşte bir müddet ısıtıldıktan sonra günde 1 yemek kaşığı olacak şekilde sabahları aç karnına tüketilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata! Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata!
Saç
Ünlü fenomen 1ü5 milyonluk aracını ateşe verdi karşısında mangal yaktı Ünlü fenomen 1ü5 milyonluk aracını ateşe verdi karşısında mangal yaktı
Magazin
En Güncel Galeriler
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Türkiye Güzeli'nin Fahrettin Koca yanıtı olay oldu! Pes dedirtti!
Türkiye Güzeli'nin Fahrettin Koca yanıtı olay oldu! Pes dedirtti!
Seda Sayısal Loto çekilişini "Haydi Bismillah" diyerek yapınca...
Seda Sayısal Loto çekilişini "Haydi Bismillah" diyerek yapınca...
Annesini kaybeden Hande'den duygulandıran paylaşım! Yürek dağladı
Annesini kaybeden Hande'den duygulandıran paylaşım! Yürek dağladı
Hatice'nin sevgilisiyle pozu olay oldu! Yorum yağdı!
Hatice'nin sevgilisiyle pozu olay oldu! Yorum yağdı!
Önceki Haberler
Make takmayarak tepki çekmişti! Bu sefer işi iyice abarttı!
Make takmayarak tepki çekmişti! Bu sefer işi iyice abarttı!
Kansere karşı kalkan oluyor!
Kansere karşı kalkan oluyor!
Saç dökülmenizi anında durduracaksınız!
Saç dökülmenizi anında durduracaksınız!
Sırt ağrısından kurtulmanın sırrı bu harekertlerde
Sırt ağrısından kurtulmanın sırrı bu harekertlerde
Kahve telvesinin bu faydasına çok şaşıracaksınız!
Kahve telvesinin bu faydasına çok şaşıracaksınız!
Pazartesi sendromunu unutturacak: Patates üzeri fırınlanmış yumurta
Pazartesi sendromunu unutturacak: Patates üzeri fırınlanmış yumurta
Bu yiyeceklerle cinsel gücünüz 2'ye katlanacak!
Bu yiyeceklerle cinsel gücünüz 2'ye katlanacak!
Pas lekelerini çıkarmanın en kolay yolu!
Pas lekelerini çıkarmanın en kolay yolu!
Yorumlar