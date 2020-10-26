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Fotoğraflarda nasıl daha güzel çıkabilirim ışık açısını iyi ayarlayın!

Fotoğraflarda selfilerde daha güzel çıkmak istiyorum diyenler için altın değerinde küçük ama bir o kadar da etkili tüyoları bir araya getirdik!

Fotoğraflarda nasıl daha güzel çıkabilirim ışık açısını iyi ayarlayın!
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Teknolojinin getirdiği günümüz dünyasında arkadaş ortamında veya seyahatlerde çektirilen fotoğraflarda fotojenik çıkmadığını düşünenlerdenseniz sizin için ufak tüyolarla çekilen selfielerde veya fotoğraflarda daha sizi fotojenik gösterecek altın değerindeki fotoğrafları bir araya getirdik! İşte sizin için bir araya getirdiğimiz tüyoları uygulayarak fotojenik olup olmadığınıza yeniden göz atabilirsiniz! Hadi bakalım gelsin birbirinden güzel selfiler! İşte fotoğraflarda fotojenik çıkmanın tüyoları!

Işığın Açısını İyi Ayarlayın!

Fotoğrafta fotojenik çıkmanın en önemli noktası ışık açısıdır. Fotoğrafta karanlık çıkmamak için sakın güneşi veya ışığı arkanıza almayın. Bu özellikle güneşe bakarken fotoğraf çekilmek biraz zorlayıcı olabilir ama mükemmel fotoğrafın sırrı bu adımda saklıdır!

Kıyafetinizin Rengine Dikkat!

Fotoğraf çekilirken ten renginizi daha canlı gösterecek renk seçimlerine dikkat edin. Bazı renkler kişiyi daha soluk gösterebiliyor. Özellikle açık renkli kıyafetlerden uzak durarak koyu renkli kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Buna ek olarak kıyafetlerini tamamlayıcı aksesuarlar tercih ederek fotoğrafta bütünlük oluşturabilirsiniz. 

Gözlerinizin Daha Parlak Çıkması için...

Fotoğraflarda gözlerinizin daha canlı ve parlak çıkması için gözlerinize lens solüsyonu damlatabilirsiniz. Özellikle göz kuruluğu yaşayanlar varsa göz yaşı damlası gözlerinizdeki batma sorununuda ortadan kaldırabilirsiniz. 

Cildinizde Bazlı Ürünler Kullanın!

Fotoğraflarda doğal ve kusursuz bir cilt görünümü için çeşitli photoshop uygulamaları kullanmak yerine sivilce ya da siyah noktaları kapatmak için bazlı ürünler kullanarak BB krem kullanarak cildinize hem doğal bir görünüm kazandırabilir hem de sivilce siyah nokta görünümlerini ortadan kaldırabilirsiniz. 

Gözlerinizi Ön Plana Çıkarmak için Maskara!

Maskara kirpiklerinizi belirginleştirmek için maska uygulayabilirsiniz. Kirpikleri belirginleştirerek bakışlarınıza anlam kazandırmak biz kadınlar için maskara olmazsa olmaz olan adımlar arasında yer alıyor! Kıvırık kirpiklerle objektife kocaman bir gülümseme bırakın! İşte bakın bu kadar kolay!

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