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Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı

Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden Mihail Litvin, biri milyonluk lüks aracını arazide ateşe verdi.

Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı
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Pes dedirten olay! Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden Mihail Litvin, biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi karşısında mangal yaktı. 

Rusya'nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu. Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, boş bir araziye giderek lüks aracını ateşe verdi, bu da yetmedi karşısında mangal yaktı. Sosis pişirerek aracına bakarak hem yedi hem de aracını seyretti. 

Yeni aracı yakıp eski aracına bindi 

Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı. Rusya'da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç arazinin ortasında yandı. Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. 

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