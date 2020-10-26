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Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı yıllardır bana aşık!

Ünlü fenomen Danla Bilic, Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılmasıyla '' bana aşık o'' diyerek bomba açıklamalarda bulundu.

Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı yıllardır bana aşık!
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Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla ünlenen fenomen Danla Biliç'ten bomba Enes Batur itirafı geldi. Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan ünlü fenomen Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılmasıyla "Enes'de reddedilmişlik sendromu var, bana aşık o" diyerek ortalığı karıştıracak itiraflarda bulundu.

''Enes'i yıllardır reddediyorum'' 

Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" dedi. Danla Bilic'in bu sözlerinin ardından tüm gözler Enes Batur'a çevrildi ancak fenomenden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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