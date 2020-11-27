Saçları dolgun gösteren maske tarifleri değişime inanamayacaksınız!

Hayalini kurduğunuz dolgun saçlara kavuşmak aslında sanıldığı kadar da zor değil. Size önereceğimiz bu maske tarifleri sayesinde siz de hayalinizdeki dolgun ve gür saçlara kauvşabileceksiniz. Üstelik bu maskeler oldukça kolay hazırlanıyor. Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarifler saçınıza iyi gelecek. Peki saçları gösteren maske tarifleri neler? İşte saçları olduğundan daha gür gösterecek 2 saç maskesi!

Yumurta maskesi

1 su bardağı süt, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane limon

Hazırlanışı:

Yumurtanın akı ile sarısı ayrılır. Yumurtanın sarısı temiz bir kabın içine koyulur. Sonrasında 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 su bardağı süt, yumurtaya ilave edilir ve çırpılır. Elde edilen karışıma limon eklenir. Saç derinizde hissedeceğiniz ferahlatıcı hissin sebebi limon olacaktır. Hazırlanan saç maskesini saç köklerine ve saç uçlarına masaj yöntemiyle yedirin. Beş dakika bekledikten sonra ılık ya da soğuk su ile durulayın.

Muz maskesi

2 tane olgun muz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı,1 çorba kaşığı, Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Muzlar ezilerek, püre haline getirilir. Sonrasında zeytinyağı, bal ve Hindistan cevizi yağı da püre haline getirilen muza karıştırılır. Elde edilen karışım saçlara uygulanarak, beş dakika beklenir. Sonrasında saçlar ılık su ile durulanır.

KAYNAK:Bilgiustam