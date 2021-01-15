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Yaşlı gösteren saç modelleri rapunzel saçlardan uzak durun!

Kendimize yakıştığını düşünerek kullandığımız saç modelleri bizi olduğumuzdan yaşlı gösterebiliyor. İşte sizi olduğunuzdan yaşlı gösteren saç modelleri!

Yaşlı gösteren saç modelleri rapunzel saçlardan uzak durun!
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Güzel bir saç kesimi kendimizi iyi hissetmemize yardım eder. Bazen sadece trend olduğu için farklı saç modellerini ve renklerini saçımızda uygulayabiliyoruz. Fakat bu saç kesimi ve rengi yaşınıza uygun değilse olduğunuzdan daha yaşlı görünmek gibi bir problemle karşılaşabilirsiniz. Peki saç kesiminde hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Bu yazımızda bulabilirsiniz!

Saç rengi

Saç renginiz cilt alttonunuza uymalı. Koyu renk saçlar ile daha genç bir görüntü elde edebilirsiniz. Fakat çok koyu renkler kullanmaktan da kaçınmalısınız. Eğer soğuk alttonlu iseniz küllü renkleri, sıcak alttonlu iseniz kestane tonlarını kullanabilirsiniz.

Rapunzel saçlar

Uzun saç her kadının sahip olmak isteyebileceği ve aslında her kadının rahatça taşıyabileceği bir boydur fakat bir yere kadar. Saçlarınızın çok uzun olması hem boyunuzu kısa gösterir hem de sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir. Eğer uzun saç kullanacaksınız düz kesimler yaptırmayı unutmayın. Böylece çok daha modern ve genç bir görüntüye ulaşmış olursunuz.

Doğru kesimi bulmak

Yüz şeklinize uygun kesimi bulmak çok uzun sürebilir. Yüz şeklinize en uygun kesimi bulmak için kuaförünüze danışabilirsiniz. Yaş aldıkça saçlar incelir. İnce saçlar içinse en uygunu orta boy ya da kısa kesimlerdir. Hangi kesimi kullanıyor olursanız olun derinlik ve kat çok önemlidir.

Hiç değişiklik yapmamak

Hangi modeli kullanırsanız kullanın mutlaka ufak tefek değişiklikler yapın. Sürekli aynı modeli kullanmak bir süre sonra demode bir görüntü elde etmenize neden olur. Günün trendlerini takip edip saçlarınızd ufak tefek değişiklikler yaparak gayet dinamik bir görüntü yakalayabilirsiniz.

 

 

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