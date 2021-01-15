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Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi

Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, günlerdir yüzünü gizleyerek fotoğrafını yayınladığı sevgilisini ilk kez gösterdi.

Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi
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Yurdışındaki tatilinden fotoğrafları sık sık Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile paylaştığı fotoğraflarda hem aşkının yüzünü gizleyen Subaşı, kural bozdu.

"Nazar değmesin"

Sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, aşka gelerek "Bu delilik, çok aşığım. Nazar değmesin" notunu düştü.

2 milyon TL'lik saat hediye etti

Dün yine sevgilisinin yüzünü kapatmayı tercih eden Subaşı, kolundaki lüks marka saat ile dikkat çekmişti. Subaşı'na sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

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