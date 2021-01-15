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Browni tadında ıslak kek nasıl yapılır tam bir görsel şölen!

Bol soslu bir ıslak kek dilimine kim hayır diyebilir ki? İşte bu yüzden tadı enfes bir browni tadında ıslak kek tarifini sizlerle buluşturuyoruz...

Browni tadında ıslak kek nasıl yapılır tam bir görsel şölen!
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Bugün sizlere yapılışı pratik ama tadı enfes bir ıslak kek tarifini araştırdık. Tatlı ve çikolata krizlerinin üstesinden gelecek bu lezzete mest olacaksınız. Hem sevdikleriniz hem de misarifleriniz için harika bir tarif olan browni tadında ıslak kekin tadına bir kez bakan mutlaka tarifini isteyecek. Peki browni tadında ıslak kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

3 adet yumurta(büyük boy)
1 su bardağı şeker(200 g)
1 su bardağı ayçiçek yağı(200 ml)
1 su bardağı süt(200 ml)
1,5 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı un(120-130 g)

Sosu için:

2,5 su bardağı süt(500 ml)
3/4 su bardağı şeker(150 g)
1/2 su bardağı ayçiçek yağı(100 ml)
2 yemek kaşığı kakao
50 gram bitter çikolata

Nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri geniş bir kaseye alıp 2-3 dakika iyice kabarıncaya dek çırpın. Şeker iyice eriyince üzerine yağı ve sütü ekleyip karıştırın. Elemiş olduğunuz un, kakao ve kabartma tozunu ekleyin. Düşük ayarda çırpın veya çırpıcıyla dikkatlice karıştırın. Kek harcını 30x30 veya 20x30 boyutlarında bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak 35 dakika pişmeye bırakın. Bu sırada sosu hazırlamak için çikolata hariç tüm sos malzemelerini bir sos tavasına alın. Şeker eriyene dek kısık-orta ateşte pişirin. Ardından oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Fırından çıkardığınız keki kürdan ile güzelce delin, sosun iyi emilmesi için belirli aralıklarla delmeye özen gösterin. Kek sıcak, sos oda sıcaklığında iken sosun yarısını üzerine döküp çekmesi için 25-30 dakika dinlendirin. Ardından kalan sosu tekrar ısıtın, çikolatayı parçalayıp içinde erimesini sağlayın ve keki dilimlere ayırdıktan sonra tekrar üzerine bu sosu döküp dinlenmeye bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin, afiyet olsun!

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