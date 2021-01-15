Patatesli mercimek köfte nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Mercimek köftesi, yanında yeşillikleriyle çoğu insanın hayır diyemeyeceği lezzetlerin başında geliyor. Mercimek köftesine bu defa patates de ekliyoruz. Hem lezzeti hem de doyuruculuğu artmış oluyor böylelikle. Üstelik bu mercimek köftesinde patates sayesinde kıvam sorunu gibi bir derdiniz de olmayacak. O halde gelin patatesli mercimek köftesi nasıl yapılıyormuş bir göz atalım...

Malzemeler:

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

1/3 demet maydanoz

5 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı ince bulgur

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Bir tencerenin içerisine yıkanmış kırmızı mercimekleri alın. Patatesin de kabuklarını soyduktan sonra irice dilimleyerek mercimeklerin üzerine ilave edin. Üstüne çıkacak kadar su ekleyin ve haşlamaya bırakın. Mercimekler ezilip, patates haşlanınca ocaktan alın. Sulu kalmış olacak karışıma bulguru da ekleyin ve güzelce karıştırıp kapağını kapatın. 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Patatesleri güzelce ezerek tüm malzemeleri birbirine yedirin. Bir tavanın içine salça, zeytinyağı ve soğanı aktarın. Güzelce kavurun. Bulgur, patates ve mercimeklerin üzerine ekleyin ve karıştırın.İlk sıcağı geçtikten sonra incecik kıyılmış maydanozu ve taze soğanları ilave edin. Son olarak tüm baharatları, nar ekşisini, 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve tuzu ekleyin, güzelce karıştırın. Elinizle şekil verin. Marul yatağında limon dilimleri ile servis edin. Afiyetler olsun!