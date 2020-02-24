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Yumurta sarısının saça faydaları neler saçlarınız hacim kazanacak!

Yumurta sarısının saça olan faydalarını duymuş muydunuz? Saçlarınızı hacimli bir görüntüye kavuşturacak bu maskeye hayran kalacaksınız!

Yumurta sarısının saça faydaları neler saçlarınız hacim kazanacak!
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Saçlarınızın parlak görünmesini mi istiyorsunuz? Daha parlak ve ipeksi görünen saçların sırrının yumurta sarısında bulunduğunu biliyor muydunuz? Saç kırıklarını engellemesinden tutun da saç derisini beslemesine kadar pek çok konuda fayda sağlayacak bu maskenin nasıl hazırlandığına gelin hep birlikte bakalım. Peki yumurta sarısı maskesi nasıl hazırlanır? İşte yapılışı! 

Yumurta sarısı maskesi hazırlanışı; 

Kısa ve orta uzunlukla saçlar için 2 daha uzun saçlar için 4 adet yumurta kırın ve sarılarını bir kaseye aktarın. Yumurta sarılarına 3 çorba kaşığı badem yağı ya da sızma zeytinyağı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın.Saçları normal şampuanla yıkadıktan, duruladıktan ve fazla suyu aldıktan sonra saçlarınızı tutam tutam ayırıp her tutama kökten ucuna kadar yumurta sürün. Tüm tutamlara bu işlemi yaptıktan sonra kalan yumurta sarısını masaj yaparak saç derinize sürün. Maske başınızdayken kuru bir havlu sarın ya da bone takıp maskenin 30-40 dakika saçınızda kalmasını sağlayın. Yeterli süre bekledikten sonra maskeyi soğuk su ile durulayın. Hepsi bu kadar! 

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