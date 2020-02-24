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Tuba Ünsal iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Tuba Ünsal iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde üstsüz poz verip kadınlar hakkında yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Tuba Ünsal, bu paylaşımlarına bir yenisin daha ekledi. İç çamaşırsız pozunu paylaşan Ünsal, sosyal medyada yine gündem oldu. paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni ve yorum yağdı 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Ünsal, iç çamaşırsız fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafçı Cem Talu'ya iç çamaşırsız pozlar veren Ünsal, paylaşımına "Hayat" notunu düştü. Ünsal'ın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Beğenenler de oldu eleştirenler de... 

Ünsal'ın cesur göğüs dekolteli pozlarına övgü yağdıranlar olsa da olumsuz eleştiriler de geldi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tuba Ünsal'ın kilosundan dolayı göbeğinin çıktığını ileri sürdü.

İşte o paylaşımı... 

 Tuba Ünsal iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Tuba Ünsal iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

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