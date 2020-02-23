G noktası nasıl bulunur orgazma ulaşmanın en kolay yolu!

Orgazma ulaşmanın en kolay yolu olarak tanımlanan G noktasının yeri, kadından kadına değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir cinsel ilişki için vajinanızı yakından tanımanız ve farklı pozisyonları denemekten çekinmemeniz gerekiyor. İşte G noktasını uyararak cinselliği daha eğlenceli hale getiren seks pozisyonları...

Kovboy (cowgirl) pozisyonu



Eşinizin sırtüstü yatmasını sağlayın, sonra üstüne çıkıp oturun. Sekse odaklanabilmeniz için ritim ve derinlik üzerinde tam kontrol sahibi olmanızın yolu bu konumdan geçiyor. G noktası bölgesini uyarmak için ileri geri hareket etmeyi deneyin. Bunu yaparken de farklı hız ve açıları denemekten korkmayın.

Kapalı misyoner pozisyonu

Bu pozisyona partnerinizle bacaklarınızı birlikte hareket ettirmeden önce sırtüstü misyoner pozisyonda başlayın. Daha sonra eşinizin bacakları sizin bacaklarınızın üzerinde duracak. Sıkı bir his yaratan bu pozisyon, G noktası için daha fazla sürtünme sağlar. Bu da orgazma ulaşmanıza yardımcı olmak için mükemmel bir yol olabilir.

Köpek (doggy) pozisyonu

Köpek stili, seks sırasında daha derin bir zevke ulaşmanın harika yollarındandır. Bu pozisyonda G noktanıza keşfetmek için hareket etmek de daha kolaydır. Bu pozisyonda arkanızda duran partneriniz sizin için en uygun pozisyonu bulana kadar kollarınızı aşağı sarkıtmayı ve kalçanızı geriye doğru itmeyi deneyin. İsterseniz bacaklarınız yatağın kenarından sarkacak şekilde karnınız üzerinde düz bir şekilde uzanıp eşinizin arkanızda kalmasına izin de verebilirsiniz.