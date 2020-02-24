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Ayva reçeli nasıl yapılır kahvaltıda mükemmel lezzet!

Sabah kahvaltılarına dahil edebileceğiniz, tatlı sevenler için şahane bir öneri olan bu lezzete hayran kalacaksınız.

Ayva reçeli nasıl yapılır kahvaltıda mükemmel lezzet!
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Sabah kahvaltılarında vazgeçilmez harika bir lezzetle karşınızdayız. Özellikle kızarmış ekmeğin üzerine sürürerek tüketeceğiniz bu lezzet vazgeçilmezleriniz arasına girecek.  Ayva reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? işte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda! 

Malzemler; 

3 adet orta boy sulu ayva, 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, 3 adet karanfil, 4 adet ayva çekirdeği, 1 yemek kaşığı limon suyu yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; 

Kabuklarını soyduğunuz ayvaları ortadan ikiye kesin ve kullanmak üzere çekirdeklerini çıkartın. Bol suda yıkadığınız ayvaları arzuya göre; iri küpler halinde ya da dilim olarak kesin. Doğranmış ayvaları tencereye alın. Toz şekeri, üzerlerini eşit olarak kapatacak şekilde ekleyin.

Ayvaların üzerini geçmeyecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağı suyu tencereye aktarın. Karanfil ve ayva çekirdeklerini ekleyin. Reçeli, ayvalar yumuşayıp şerbeti renk alana kadar orta ateşte yaklaşık 90 dakika pişirin. Limon suyunu ekleyip, ocaktan alın. Ilınan reçeli kavanozlara doldurun ve soğuduktan sonra kapağı kapalı şekilde beklettikten sonra afiyetle sabah öğünlerinizde kızarmış ekmeğin üzerine sürerek yiyebilirsiniz.

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