Portakallı limonlu kek nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Çayın yanına iyi gidecek bir kek tarifiyle daha karşınızdayız. İçindeki soda sayesinde pofuduk ve enfes bir yapıya kavuşan portakallı limonlu keke bayılacaksınız. Yiyen herkesin bu muhteşem lezzet buluşmasına hayran kalacağından eminiz. Bu tarifin içerisine dilerseniz kuru yemiş de koyabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden portakallı limonlu kek tarifimizi paylaşıyoruz...

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı soda

1/2 su bardağı portakal suyu

1/2 su bardağı limon suyu

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket vanilin

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 adet limon kabuğu rendesi

3 - 3,5 su bardağı un

Püf noktası:

İçerisine soda ilave edilen keklerde şeker tadı az gelebilir. Bu nedenle şeker miktarını dilerseniz biraz daha arttırarak kullanabilirsiniz. 2 adet vanilin kullanarak da lezzetini dengeleyebilirsiniz. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına da özen gösterin.

Yapılışı:

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alın. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla güzelce çırpın. Ardından yoğurt, soda, limon suyu,vanilin, sıvı yağ ve portakal suyunu ilave edin. Bir kez daha çırpın. Malzemelerin üzerine elenmiş un, portakal kabuğu ve limon kabuğunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına, kek harcınızı boşaltın. Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Pişen kekinizi fırından alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun...