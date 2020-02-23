search menu
search
close

Portakallı limonlu kek nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Mis gibi kokusuyla büyüleyen enfes bir portakallı limonlu keke ne dersiniz? İşte puf puf kabaran yapısıyla portakallı limonlu kek tarifi...

Portakallı limonlu kek nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
-A A+

Çayın yanına iyi gidecek bir kek tarifiyle daha karşınızdayız. İçindeki soda sayesinde pofuduk ve enfes bir yapıya kavuşan portakallı limonlu keke bayılacaksınız. Yiyen herkesin bu muhteşem lezzet buluşmasına hayran kalacağından eminiz. Bu tarifin içerisine dilerseniz kuru yemiş de koyabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden portakallı limonlu kek tarifimizi paylaşıyoruz...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı soda
1/2 su bardağı portakal suyu
1/2 su bardağı limon suyu
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
2 paket vanilin
1 adet portakal kabuğu rendesi
1 adet limon kabuğu rendesi
3 - 3,5 su bardağı un

Püf noktası:

İçerisine soda ilave edilen keklerde şeker tadı az gelebilir. Bu nedenle şeker miktarını dilerseniz biraz daha arttırarak kullanabilirsiniz. 2 adet vanilin kullanarak da lezzetini dengeleyebilirsiniz. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına da özen gösterin.

Yapılışı:

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alın. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla güzelce çırpın. Ardından yoğurt, soda, limon suyu,vanilin, sıvı yağ ve portakal suyunu ilave edin. Bir kez daha çırpın. Malzemelerin üzerine elenmiş un, portakal kabuğu ve limon kabuğunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına, kek harcınızı boşaltın. Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Pişen kekinizi fırından alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kadınlarda G noktasını uyaran seks pozisyonları! Kadınlarda G noktasını uyaran seks pozisyonları!
Cinsellik
Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar! Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Astroloji
En Güncel Galeriler
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
Önceki Haberler
Antakya'nın enfes lezzeti: Tepsi kebabı
Antakya'nın enfes lezzeti: Tepsi kebabı
Demet'ten Aleyna Tilki'nin annesine 'teyze' tepkisi!
Demet'ten Aleyna Tilki'nin annesine 'teyze' tepkisi!
Makyaj süngeri kullanırken bu hataları yapmayın!
Makyaj süngeri kullanırken bu hataları yapmayın!
Özge Özpirinçci'den bomba estetik itirafı!
Özge Özpirinçci'den bomba estetik itirafı!
Hadise'den virüs önlemi!
Hadise'den virüs önlemi!
Emrah'oğlu itirafıyla olay oldu: DNA testleri için...
Emrah'oğlu itirafıyla olay oldu: DNA testleri için...
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Yorumlar