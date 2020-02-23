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Demet Akalın kendisine 'teyze' diyen Aleyna Tilki'nin annesine tepki gösterdi!

Ünlü popçu Demet Akalın kendisi için 'teyze' diyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e sosyal medyadan yanıt verdi.

Demet Akalın kendisine 'teyze' diyen Aleyna Tilki'nin annesine tepki gösterdi!
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Twitter hesabından kızıyla ilgili yorumlara sinirlenerek tepki gösterdi. Demet Akalın'dan 'teyze' diye bahseden Öztel'e Akalın'dan yanıt gecikmedi. Ünlü popçu, "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı!"

Öztel tweetinde kızını eleştirenler için "Fake (sahte) hesaplar çok sıkmadı mı? Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet (Akalın) denen teyze, şimdi Aynur (Aydın). Çok komiksiniz. Aleyna sizi takmıyor bile. İstediğiniz kadar yazın, karalayın. Başarıya devam, siz de kudurmaya devam" ifadelerini kullandı.

 

 

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