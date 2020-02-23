Makyaj süngeri nasıl kullanılır süngerinizi kuru kullanmayın!

Makyaj fırçalarının yerini alan ve makyajın vazgeçilmezlerinden biri olan süngerler, sıklıkla yanlış kullanılabiliyor. Hem hijyen açısından hem de daha iyi bir makyaja sahip olmak için süngeri kullanırken bu hatalardan kaçınmak gerekiyor. İşte makyaj süngeri kullanırken yapılan hatalar!

Fondöteni direkt süngere dökmek

Fondöten kullanırken önce elinize az miktarda dökün ve makyaj süngerine azar azar alarak cildinize uygulayın. Bu sayede ihtiyacınızdan fazla fondöten kullanımının önüne geçmiş olacaksınız.

Makyaj süngerini kuru kullanmak

Kuru kullanılan makyaj süngerleri, fondötenin süngerin içine daha fazla çekmesine neden olur. Bu sebeple fondöten cilde eşit yayılmaz ve aynı zamanda daha çok miktarda kullanmak gerekir. Makyaj süngerinizi ıslatın ve kapatıcınızı, fondöteninizi ıslak sünger ile sürün.

Temizlememek

Makyaj süngerlerini düzenli olarak temizlememek bakteri üretimine ve cilt sorunları yaşamanıza neden olabilir. Bu yüzden süngerinizin temiz olduğundan emin olun.

Tek bir ürün için kullanmak

Makyaj süngerleri sadece fondöten sürmek için değildir. Bu süngerlerle jel allık, highlighter ve kapatıcınızı da uygulayabilirsiniz.