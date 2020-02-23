search menu
search
close

Makyaj süngeri nasıl kullanılır süngerinizi kuru kullanmayın!

Makyaj süngerleri son dönemde kullanımı yaygınlaşan makyaj malzemelerinden. Ancak bu ürünü kullanırken sıkça yapılan hatalar var. İşte o hatalar!

Makyaj süngeri nasıl kullanılır süngerinizi kuru kullanmayın!
-A A+

Makyaj fırçalarının yerini alan ve makyajın vazgeçilmezlerinden biri olan süngerler, sıklıkla yanlış kullanılabiliyor. Hem hijyen açısından hem de daha iyi bir makyaja sahip olmak için süngeri kullanırken bu hatalardan kaçınmak gerekiyor. İşte makyaj süngeri kullanırken yapılan hatalar!

Fondöteni direkt süngere dökmek 

Fondöten kullanırken önce elinize az miktarda dökün ve makyaj süngerine azar azar alarak cildinize uygulayın. Bu sayede ihtiyacınızdan fazla fondöten kullanımının önüne geçmiş olacaksınız.

Makyaj süngerini kuru kullanmak 

Kuru kullanılan makyaj süngerleri, fondötenin süngerin içine daha fazla çekmesine neden olur. Bu sebeple fondöten cilde eşit yayılmaz ve aynı zamanda daha çok miktarda kullanmak gerekir. Makyaj süngerinizi ıslatın ve kapatıcınızı, fondöteninizi ıslak sünger ile sürün.

Temizlememek 

Makyaj süngerlerini düzenli olarak temizlememek bakteri üretimine ve cilt sorunları yaşamanıza neden olabilir. Bu yüzden süngerinizin temiz olduğundan emin olun.

Tek bir ürün için kullanmak 

Makyaj süngerleri sadece fondöten sürmek için değildir. Bu süngerlerle jel allık, highlighter ve kapatıcınızı da uygulayabilirsiniz. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Antakya'nın enfes lezzeti: Tepsi kebabı Antakya'nın enfes lezzeti: Tepsi kebabı
Yemek
Demet'ten Aleyna Tilki'nin annesine 'teyze' tepkisi! Demet'ten Aleyna Tilki'nin annesine 'teyze' tepkisi!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin yeni isteği şoke etti
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Kendi öz babasından iki kez hamile kaldı daha 6 yaşındayken de...
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı 5 milyon beğeni aldı!
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Eşi zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
Kan donduran ölüm! 2018 Trans Güzeli seçilmişti otel odasında...
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi
Önceki Haberler
Özge Özpirinçci'den bomba estetik itirafı!
Özge Özpirinçci'den bomba estetik itirafı!
Hadise'den virüs önlemi!
Hadise'den virüs önlemi!
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Kıskanç olmanızın sebebi meğer buymuş!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Reynmen ünlü şarkısı yüzünden davalık oldu!
Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Merkür retrosu hakkında doğru bilinen yanlışlar!
Murat Boz'dan şok hamle!
Murat Boz'dan şok hamle!
Kahvaltı sofranız şenlenecek: Kolay pankek tarifi
Kahvaltı sofranız şenlenecek: Kolay pankek tarifi
Burcu Esmersoy bornozlu pozuyla mest etti!
Burcu Esmersoy bornozlu pozuyla mest etti!
Yorumlar